Lãnh đạo tỉnh gặp mặt Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội

Trong năm 2024, Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã có nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng về quê nhà như: Ủng hộ tiền mặt đến hiện vật để khắc phục hậu quả thiên tai; xây dựng nhà cho người nghèo, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ cơ sở vật chất cho các địa phương... Tiếp tục thực hiện chương trình đưa sách về nông thôn, Hội đồng hương đã đi thăm và tặng quà, tặng thẻ thư viện, tặng xe đạp và học bổng cho 1.950 học sinh và cán bộ, giáo viên trường THPT Kỳ Sơn, hơn 1.900 học sinh, cán bộ, giáo viên trường THPT Tương Dương 1 và THPT Tương Dương 2. Bên cạnh đó, Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội còn có các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, cố vấn, chia sẻ với các tổ chức, CLB như: CLB Trí thức và doanh nhân tiêu biểu Lam Hồng; CLB Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh; CLB Sinh viên Nghệ Tĩnh và tham gia các hoạt động của Hội đồng hương các huyện, thị, thành tại Hà Nội. Năm 2025, Ban Liên lạc Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tiếp tục phát huy trách nhiệm, đoàn kết lao động học tập, phấn đấu thành công hơn. Cùng đó, huy động những doanh nghiệp, doanh nhân người Nghệ An thành đạt về đầu tư tại Nghệ An, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.