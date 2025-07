Kịp thời ngăn chặn một trường hợp có ý định nhảy cầu Rạch Miễu

Khoảng 9h ngày 30/7, người dân đi đường phát hiện một người đàn ông đang ngồi trên khu vực cầu Rạch Miễu (phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) bất ngờ quăng xe đạp, tư trang và đôi dép xuống sông Tiền có nhiều dấu hiệu bất thường, nghi có ý định nhảy cầu tự tử.

Công an phường Thới Sơn kịp thời ngăn chặn một trường hợp có ý định nhảy cầu tự tử

Sau đó người dân đã gọi điện báo cơ quan công an, khoảng 5 phút sau thiếu tá Nguyễn Văn Thảnh và đại úy Nguyễn Minh Hiền đã nhanh chóng tiếp cận, động viên, ngăn cản và đưa người đàn ông này vào nơi an toàn. Cơ quan công an chưa xác định danh tính và người này có biểu hiện bất thường.

Đối tượng có ý định nhảy cầu Rạch Miễu tự tử chưa xác định danh tính, có biểu hiện bất thường

Trước đó (vào 20h 30 phút, ngày 23/7/2025) trong quá trình tuần tra kiểm soát đoạn khu vực cầu Rạch Miễu, Tổ tuần tra, kiểm soát của công an phường Thới Sơn phát hiện 01 nam thanh niên dựng xe mô tô gần lan can cầu có dấu hiệu bất thường, nghi vấn có ý định nhảy cầu tự tự. Tổ tuần tra đã nhanh chóng tiếp cận, động viên, ngăn cản và đưa nam thanh niên vào nơi an toàn. Qua xác minh, thanh niên này tên T.M.H, (sinh năm 1994) ngụ phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp do gặp khó khăn trong kinh doanh và mâu thuẫn gia đình nên có ý định tự tử.

Tác giả: Chu Trinh



Nguồn tin: Báo VOV