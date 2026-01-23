Kinh tế Việt Nam lập cột mốc lịch sử, một trụ cột bứt phá lên mức cao nhất mọi thời đại

Hình minh họa

Theo thống kê của Cục Hải quan, trong tháng 12/2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 44,05 tỷ USD, tăng 12,6% so với tháng liền trước, tương ứng mức tăng tuyệt đối 4,94 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vượt ngưỡng 44 tỷ USD trong một tháng, qua đó xác lập kỷ lục mới.

Cùng với đà tăng chung, nhiều nhóm hàng xuất khẩu chủ lực cũng ghi nhận những dấu ấn chưa từng có. Nổi bật là nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện lần đầu tiên vượt mốc 10 tỷ USD trong một tháng, đạt 10,74 tỷ USD. Nhờ đó, kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng này trong cả năm 2025 vươn lên 107,75 tỷ USD, chiếm khoảng 23% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước và tăng tới 48,4% so với năm 2024, tương đương mức tăng 35,15 tỷ USD.

Kết quả này giúp nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu về trị giá xuất khẩu, đồng thời đóng góp hơn một nửa mức tăng kim ngạch xuất khẩu chung của Việt Nam trong năm 2025.

10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong năm 2024 và năm 2025 - Nguồn: Cục Hải quan.

Xét theo thị trường, xuất khẩu nhóm hàng này sang Hoa Kỳ đạt 42,09 tỷ USD, tăng mạnh 81,4%, tương ứng tăng thêm 18,88 tỷ USD so với năm trước. Trung Quốc đứng thứ hai với kim ngạch 16,89 tỷ USD, tăng 33,6% (tăng 4,24 tỷ USD); tiếp theo là HongKong (Trung Quốc) với 10,82 tỷ USD, tăng 32,7% (tăng 2,66 tỷ USD). Thị trường Liên minh châu Âu (EU-27) cũng ghi nhận mức tăng tích cực, đạt 10,89 tỷ USD, tăng 9,9%, tương ứng tăng thêm 981 triệu USD.

Ông Đỗ Khoa Tân, nguyên Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam, cho rằng trong năm 2025, xuất khẩu nhóm hàng máy tính và linh kiện tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, đặc biệt tại thị trường Mỹ. Kết quả này cho thấy Việt Nam đã chủ động thích ứng với những biến động nhanh chóng của thị trường toàn cầu, bất chấp bối cảnh căng thẳng thương mại ngày càng gia tăng.

"Sự bứt phá này là nhờ dòng vốn FDI chảy mạnh vào Việt Nam, đặc biệt là từ các tập đoàn điện tử hàng đầu thế giới như Samsung, LG, Intel, Foxconn, Canon, Goertek, đã giúp Việt Nam trở thành một trung tâm sản xuất và lắp ráp điện tử hàng đầu Đông Nam Á. Việc hình thành quy mô sản xuất lớn này cũng là một ưu thế để các tập đoàn nước ngoài tìm đến Việt Nam mua hàng nhiều hơn", ông Đỗ Khoa Tân phân tích.

Ở chiều ngược lại, trong tháng 12/2025, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 44,69 tỷ USD, tăng 17,6% so với tháng liền trước, tương ứng tăng 6,7 tỷ USD. Đây là tháng có giá trị nhập khẩu cao nhất từ trước đến nay và là tháng thứ hai trong năm có kim ngạch nhập khẩu vượt mốc 40 tỷ USD. Riêng nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ghi nhận kim ngạch nhập khẩu 14,26 tỷ USD trong tháng này, tăng 10,5%, tương ứng tăng 1,36 tỷ USD so với tháng trước.

Tính chung cả năm 2025, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện lần đầu tiên vượt ngưỡng 150 tỷ USD, đạt 150,7 tỷ USD, tăng mạnh 40,7%, tương ứng tăng 43,58 tỷ USD so với năm 2024.

Theo Cục Hải quan, Việt Nam chủ yếu nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện từ các thị trường châu Á. Trung Quốc dẫn đầu với 52,89 tỷ USD, tăng 52,6% (tăng 18,24 tỷ USD); tiếp đến là Hàn Quốc đạt 37,91 tỷ USD, tăng 18,9% (tăng 6,02 tỷ USD); Đài Loan (Trung Quốc) đạt 23,71 tỷ USD, tăng mạnh 71%, tương ứng tăng 9,85 tỷ USD so với năm trước.

Tác giả: Pha Lê

Nguồn tin: Thanh niên Việt