Kinh hoàng xe buýt bị tàu hoả đâm vỡ đôi

Cụ thể, một chiếc xe buýt đang chạy về bến thì bất ngờ bị hỏng rồi dùng giữa đường ray. Tài xế 67 tuổi liền nhảy khỏi xe nhưng đã quá muộn để dừng tàu.

Đèn đỏ bật sáng và barie chắn tàu đã hạ xuống cho thấy tàu sắp tới. Ở khoảng cách quá gần, lái tàu không kịp phanh lại nên tai nạn đã xảy ra.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe buýt bị đâm vỡ đôi, vô số mảnh vỡ văng khắp nơi. May mắn là cả 85 hành khách vẫn bình an vô sự và sau đó họ đã lên một xe buýt khác để tiếp tục hành trình.

Được biết, vụ va chạm cũng dẫn tới sự cố chập điện, gây ảnh ảnh hưởng tới hệ thống điện cũng như đoạn đường sắt.

Tác giả: Phương Linh (tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn