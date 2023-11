Kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành; lãnh đạo thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Hưng Nguyên.

Quang cảnh buổi làm việc

Thực hiện tốt công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí

Công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, xử lý thông tin đăng phát trên báo chí đã được UBND tỉnh Nghệ An quy định bằng văn bản quy phạm pháp luật từ năm 2007. Ngày 06/11/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý thông tin đăng, phát trên báo chí, thông tin phản ánh trên mạng xã hội của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn. Quy định này có những điểm mới so với Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Đặc biệt, trong quy định mới này, Nghệ An đã đưa quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, của cán bộ, công chức, viên chức trong việc xử lý “thông tin phản ánh trên mạng xã hội” về việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của chính cơ quan, cá nhân cán bộ, công chức đó. UBND tỉnh đã tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Phó Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Bá Hảo báo cáo về tình hình thực hiện các quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Nghệ An thực hiện đúng quy định về việc cử người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP. UBND tỉnh định kỳ mỗi quý tổ chức họp báo một lần để cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh cho các cơ quan báo chí trên địa bàn, đồng thời cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An. Sở, ban, ngành định kỳ hàng tháng đều cung cấp thông tin về kết quả triển khai nhiệm vụ trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị. UBND cấp huyện, UBND cấp xã định kỳ hàng tháng đều cung cấp báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương trên Cổng/Trang thông tin điện tử của địa phương. Định kỳ hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức giao ban báo chí để cung cấp và định hướng công tác thông tin tuyên truyền, đồng thời cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh thực hiện cơ bản đúng quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong trường hợp đột xuất, bất thường; tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí liên quan đến các nội dung thuộc lĩnh vực mình quản lý. Về cơ bản việc tổ chức họp báo diễn ra nghiêm túc, đúng quy định. Các đơn vị, địa phương của tỉnh đã tích cực chủ động xử lý thông tin báo chí phản ánh liên quan đến ngành, lĩnh vực của mình kịp thời, hiệu quả. Từ năm 2021 đến 30/9/2023 đã có 259 vấn đề báo chí phản ánh được người phát ngôn của các cơ quan hành chính nhà nước chủ động kiểm tra, xử lý; ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra xử lý thông tin để kịp thời phản hồi cơ quan báo chí. Qua theo dõi báo cáo xử lý thông tin báo chí của các đơn vị, địa phương, thì vấn đề báo nêu đúng chiếm số lượng lớn (khoảng 90-93%); không có vấn đề phản ánh sai sự thật hoàn toàn hoặc vi phạm các quy định của Luật báo chí…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cho biết, thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

Về việc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách, UBND tỉnh Nghệ An đã giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương bám sát các nhiệm vụ giải pháp nêu trong Chỉ thị và điều kiện thực tế của tỉnh để nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện. Đến nay đã có 42 Sở, ban, ngành, địa phương bố trí được cán bộ kiêm nhiệm làm công tác truyền thông chính sách. Hiện tại, UBND tỉnh tiếp tục giao Sở Thông tin và Truyền thông đôn đốc các Sở, ban, ngành, địa phương còn lại sớm bố trí cán bộ kiêm nhiệm làm công tác truyền thông chính sách. Các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã tích cực, chủ động sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng/trang thông tin điện tử, mạng xã hội để tăng cường công tác truyền thông các chủ trương, chính sách mới ban hành…

Sớm tham mưu, sửa đổi Luật Báo chí

Tuy nhiên, nhiều cơ quan báo chí thực hiện chưa đúng quy định của Luật báo chí trong quá trình cử phóng viên hoạt động tác nghiệp trên địa bàn Nghệ An (đặc biệt là phóng viên của các Tạp chí). Điều này phần nào gây khó khăn cho việc thực hiện phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An. Nghị định số 09/2017/NĐ-CP chỉ áp dụng đối với các cơ quan hành chính nhà nước, chưa có quy định cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội nên gây khó khăn trong việc áp dụng thực hiện phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của các đơn vị này.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Văn Ngọc nêu một số khó khăn trong thực hiện quy chế phát ngôn

Nghị định số 09/2017/NĐ-CP chỉ cho phép ủy quyền cho Phó phụ trách cơ quan (đối với cấp sở), Phó Chủ tịch UBND cấp huyện. Quy định này cũng đang gây khó khăn cho việc kịp thời thực hiện phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Bên cạnh đó, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP cũng chưa quy định cụ thể chế độ báo cáo việc thực hiện phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước. Điều này phần nào cũng gây khó khăn cho việc chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên đối với cơ quan hành chính cấp dưới.

Quy định ủy quyền phải thực hiện bằng văn bản, tuy nhiên khi triển khai trong thực tế việc ủy quyền bằng văn bản chưa được thực hiện nghiêm túc. Người phát ngôn của các cơ quan hành chính nhà nước chủ yếu ủy quyền thông qua chỉ đạo miệng, hoặc trong quy chế phân công của đơn vị.

Người phát ngôn của các cơ quan hành chính nhà nước vẫn còn e ngại trong việc đề nghị các cơ quan báo chí thực hiện cải chính, xin lỗi khi đăng phát thông tin chưa chính xác nội dung phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước. Tình trạng phóng viên, nhà báo của các cơ quan báo chí sử dụng mạng xã hội để đăng phát thông tin về hiện tượng, sự việc của cơ quan hành chính nhà nước khi chưa có phát ngôn, cung cấp thông tin chính thức của chính cơ quan hành chính nhà nước có sự việc, hiện tượng đó. Tình trạng này cũng gây không ít khó khăn cho việc thực hiện phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sớm tham mưu sửa đổi Luật báo chí 2016, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP để phù hợp với thực tiễn hoạt động báo chí và công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí hiện nay, đồng thời giúp các cơ quan hành chính nhà nước giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí đã nêu trong báo cáo.

Nghiên cứu xây dựng kênh tiếp nhận phản ánh của các cơ quan hành chính nhà nước, người dân, doanh nghiệp về những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên trong quá trình hoạt động tác nghiệp. Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp xã đến cấp Trung ương; việc thực hiện quy định về phản hồi, cải chính, xin lỗi của các cơ quan báo chí.

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và việc thực hiện quy định về phản hồi, cải chính, xin lỗi của các cơ quan báo chí. Hàng năm tổ chức biểu dương, khen thưởng cho các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện tốt công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, người phát ngôn của các cơ quan hành chính nhà nước để xảy ra vi phạm trong công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

Đ/c Đặng Thị Phương Thảo – Phó Cục trưởng Cục Báo chí phát biểu

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở ngành của tỉnh Nghệ An báo cáo việc thực hiện quy định của pháp luật về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và những khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP, đồng chí Đặng Thị Phương Thảo – Phó Cục trưởng Cục Báo chí đánh giá Nghệ An đã chấp hành tốt quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Đối với các kiến nghị của tỉnh, đoàn công tác sẽ tiếp thu để kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền.

