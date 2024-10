Khuyến cáo cộng đồng người Việt Nam tại Israel trước nguy cơ tấn công tên lửa

Tên lửa phóng từ Iran bị hệ thống phòng không của Israel đánh chặn trên bầu trời thành phố Nablus, Bờ Tây ngày 1/10/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Thông báo nêu rõ: Vào hồi 14h (giờ địa phương) ngày 1/10/2024, Bộ tư lệnh mặt trận nội địa Israel ban hành hướng dẫn an ninh an toàn trong đó yêu cầu các bãi biển đóng cửa, yêu cầu người dân hạn chế tụ tập ở ngoài trời tối đa 30 người và hạn chế tụ tập trong nhà tối đa 300 người, cố gắng ở gần hầm trú ẩn nhất có thể, trong vòng 90 giây; phạm vi áp dụng toàn bộ miền Bắc và miền Trung Israel, bao gồm cả Tel Aviv, Jerusalem; thời gian áp dụng từ 14h ngày 1/10 đến 20h ngày 5/10.

Ngay sau khi có thông tin, Mỹ cảnh báo Iran đang chuẩn bị tấn công tên lửa đạn đạo vào Israel (ngay trong đêm 1/10), Thủ tướng Israel B. Netanyahu cũng đã đề nghị người dân tuân thủ hướng dẫn của Bộ tư lệnh mặt trận nội địa, đồng thời cho biết những ngày thử thách lớn đang ở phía trước.

Căn cứ tình hình trên và để đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người và tài sản, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel xin thông báo đến cộng đồng người Việt tại Israel: Tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh an toàn của chính quyền sở tại, hạn chế tụ tập đông người, cố gắng ở gần khu vực có hầm trú ẩn... Chủ động lên các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn cho bản thân và thân nhân trong bối cảnh chiến tranh hiện nay. Cần thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình thời sự Israel trên các phương tiện truyền thông uy tín của sở tại. Hạn chế đến các khu vực không đảm bảo an ninh, an toàn, khu vực có nguy cơ cao xảy ra các cuộc tấn công như trụ sở chính quyền, khu vực quân sự, khu vực chứa nhiên liệu… Thường xuyên giữ liên hệ với Đại sứ quán, trong trường hợp khẩn cấp, cần sự hỗ trợ và cần biết các thông tin về các phương án bảo hộ công dân, đề nghị cộng đồng liên hệ qua đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel.

Tác giả: Vũ Hội

Nguồn tin: baotintuc.vn