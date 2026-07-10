Khuất Văn Khang đánh dấu cột mốc mới

Cách đây vài năm, Khuất Văn Khang cùng một số cầu thủ Thể Công Viettel trở thành tân sinh viên đại học

Mới đây, tiền vệ Khuất Văn Khang đã hoàn thành chương trình học tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Anh chính thức được nhận bằng tốt nghiệp và trở thành cử nhân đại học. Đây là thành quả cho hành trình dài nỗ lực cân bằng giữa việc học và thi đấu chuyên nghiệp của cầu thủ sinh năm 2003.

Khuất Văn Khang trưởng thành từ lò đào tạo Viettel, anh sớm được đánh giá cao nhờ kỹ thuật cá nhân, khả năng sáng tạo và tư duy chơi bóng hiện đại. Cầu thủ sinh năm 2003 có thể thi đấu linh hoạt ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc dạt cánh, thường xuyên tạo ra sự khác biệt bằng những pha xử lý đột biến. Trong màu áo Thể Công Viettel, dù mới ở tuổi 23 nhưng Văn Khang đã khẳng định vai trò trụ cột. Tại V.League 2025/26, anh ra sân 21 trận, ghi 4 bàn thắng góp công lớn giúp đội bóng áo lính giành ngôi á quân cũng như tấm vé tham dự AFC Champions League Two 2026/27.

Ở cấp độ đội tuyển, cầu thủ quê Phúc Thọ cũng sở hữu bảng thành tích đáng nể. Anh từng tham dự VCK U23 châu Á từ khi còn rất trẻ và liên tục góp mặt ở nhiều giải đấu lớn. Đặc biệt, giai đoạn 2025-2026 chứng kiến bước tiến mạnh mẽ khi Văn Khang trên cương vị đội trưởng đã cùng U23 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á, HCV SEA Games 33, hạng ba U23 châu Á.

Hiện tại, Văn Khang đang cùng ĐT Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc chuẩn bị cho AFF Cup 2026

Trong năm 2025, tiền vệ này thi đấu hơn 2.200 phút trên mọi đấu trường, ghi 6 bàn và có 9 kiến tạo – những con số cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn. Hiện tại, anh đang cùng ĐT Việt Nam hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng tại Hàn Quốc trước khi hướng tới AFF Cup 2026.

Việc hoàn thành chương trình đại học giữa lúc sự nghiệp đang thăng tiến không chỉ là cột mốc đáng nhớ, mà còn giúp Khuất Văn Khang xây dựng hình ảnh một cầu thủ phát triển toàn diện - điều bóng đá Việt Nam luôn cần ở thế hệ kế cận.

Tác giả: Hương Nguyễn

Nguồn tin: bongdaplus.vn