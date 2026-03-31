Chuyện Khuất Văn Khang không đáng phải ầm ĩ!

Khuất Văn Khang đã có một pha bỏ lỡ đáng tiếc. Ảnh - Minh Tuấn

Trở lại với trận đấu giao hữu với Bangladesh trên sân Hàng Đẫy, Văn Khang được tung vào sân ở phút 63 để thay cho Tuấn Hải và anh có cơ hội chơi rất gần cầu môn đối phương. Cầu thủ của Thể Công Viettel đã thi đấu xông xáo, có những pha di chuyển liên tục để chiếm lĩnh không gian cũng như tạo ra khoảng trống cho đồng đội băng lên.

Ở phút 71, Văn Khang băng lên sau lưng đối thủ để nhận cú phất dài từ sân nhà của trung vệ Ngọc Bảo. Thủ quân của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 có thể thực hiện một đường chuyền sang phải cho Hoàng Hên ở tư thế có thể ghi bàn. Tuy nhiên, anh lại cố gắng thực hiện một pha qua người và bị thủ môn Bangladesh hóa giải. Pha bóng này của Văn Khang sau đó trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội.

Cần phải nói ngay, Văn Khang đã hơi “tham”. Và giới mộ điệu có lý để trách anh khi không đề cao tinh thần đồng đội. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh trận đấu đã được an bài khi ĐT Việt Nam đang dẫn 3-0, có thể hiểu cho quyết định của Văn Khang. Có lẽ không chỉ Khang mà bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn có một bàn thắng cho riêng mình trong hoàn cảnh như thế. Chỉ là một chút tiếc nuối vì sự ích kỷ ấy mà Hoàng Hên đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đầu tiên cho ĐTQG.

Cũng cần phải nhắc lại, Việt Nam đã bỏ lỡ những cơ hội khác ở hiệp hai, như tình huống dứt điểm đập cột dọc, xà ngang của Hên và Gia Hưng. Bản thân Văn Khang cũng có một pha căng ngang như “dọn cỗ”, nhưng mặt sân quá xấu đã khiến trái bóng nảy lên khỏi đà băng vào của Xuân Son. Công tâm mà nói, pha bỏ lỡ của Văn Khang cũng là một phần của trận đấu và điều đó chấp nhận được.

Văn Khang là một trong những thành viên trẻ nhất của ĐT Việt Nam hiện tại. Ảnh - Minh Tuấn

Đôi khi trong bóng đá chúng ta vẫn hay nhắc đi nhắc lại, thậm chí chì chiết một pha bóng đến từ những pha xử lý cá nhân mà quên đi bức tranh tổng thể của cả trận đấu. Với một cầu thủ như Văn Khang, một khoảnh khắc sai số khiến người ta dễ quên đi những gì mà anh đã cống hiến, đã làm được cho các ĐTQG. Mới đây nhất, tiền vệ sinh năm 2003 trở thành một “người hùng thầm lặng” trong thành tích cùng U23 Việt Nam giành tấm Huy chương đồng U23 châu Á.

Cần nhớ rằng, ở ĐTQG, Văn Khang dù nhiều lần ăn cơm tuyển nhưng vẫn được xem như một người trẻ. Mà đã là người trẻ sẽ "được quyền" mắc sai lầm, miễn sao đó không phải một sai lầm lặp đi lặp lại. Khuất Văn Khang là một trong những niềm hy vọng ở thế hệ kế cận của bóng đá Việt Nam. Rõ ràng, anh cần được vào sân nhiều hơn và bộc lộ ra những điểm yếu, những hạn chế để có cơ hội hoàn thiện bản thân. Cho nên một pha bóng chưa tốt không đáng để đưa ra làm “mồi nhậu”, thay vào đó cần nhìn dưới lăng kính một cách khách quan.

Văn Khang khiến HLV Kim Sang Sik lo lắng HLV Kim Sang Sik đã nhận tin không vui khi Khuất Văn Khang dính chấn thương cổ chân trong buổi tập sáng 27/3. Dù có thể không phải là một “kép chính” nhưng Văn Khang có vai trò quan trọng trong cách chơi khi đội tuyển cần thay đổi chiến thuật. Hy vọng Văn Khang sẽ kịp phục hồi cho trận đấu với Malaysia vào tối 31/3.

Tác giả: Hải Đăng

Nguồn tin: bongdaplus.vn