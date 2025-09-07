Khu du lịch cấp tỉnh Nghệ An 'mất khách' vì mùi hôi thối từ… phân lợn?

Vừa qua, Đời sống & Pháp luật nhận được thông tin từ Khu du lịch (KDL) sinh thái Hòn Mát, ở xóm Sơn Hải, xã Nghĩa Lộc (Nghệ An) phản ánh về tình trạng mùi hôi thối từ phân lợn của các hoạt động chăn nuôi ở gần KDL đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh ăn uống, ngủ nghỉ và các dịch vụ khác.

Ông Đặng Trọng Tấn, Giám đốc KDL sinh thái Hòn Mát thông tin, số lượng khách đến và quay lại sử dụng dịch vụ giảm đi rất nhiều so với cùng kỳ các năm trước. Theo thống kê của KDL thì đã giảm hơn 1.000 lượt khách.

Chỉ riêng trong tháng 8 vừa qua, đã có 2 đoàn khách vừa lấy phòng, chuẩn bị ăn uống thì huỷ toàn bộ dịch vụ đã đặt và chuyển đi nơi khác, đồng thời phản ánh trực tiếp vì KDL có mùi... phân lợn hôi thối.

Cụ thể, ngày 9-10/8, đoàn khách của anh B. hủy các dịch vụ cho sự kiện họp lớp (đoàn 30 khách). Tiếp theo đến ngày, 19-20/8, đoàn ông Đức C. hủy lịch đặt phòng và ăn uống (đoàn 25 khách). Ngoài ra, từ tháng 3 đến nay, đã có ít nhất 3 đoàn khách gia đình đến từ Vinh bức xúc vì ở KDL quá nặng mùi phân lợn và nói sẽ không bao giờ quay lại.

Cũng trong những tháng đầu năm 2025 đến nay, có ít nhất 5 đoàn đã không dùng hết những thức ăn đã gọi ra do bị ảnh hưởng của mùi hôi thối phân lợn làm ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng phục vụ của KDL.

Mùi hôi thối của phân lợn còn ảnh hưởng đến tâm lý, tinh thần và trải nghiệm của du khách trong nước, đặc biệt là du khách người nước ngoài dành cho dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng, vui chơi tại đây.

Chỉ riêng trong tháng 8, tổn thất về việc khách hủy dịch vụ vì lý do mùi hôi thối phân lợn đã trên 100 triệu đồng. Ngoài ra, tình trạng người dân tập kết rác, vứt rác bừa bãi ven đường, bờ hồ đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng mỹ quan.

Ông Tấn bày tỏ mong muốn, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương vào cuộc để môi trường KDL sinh thái Hòn Mát được trong lành, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho du khách trong và ngoài nước.

Được biết, năm 2023, KDL Hòn Mát được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh Nghệ An. Việc quản lý Điểm du lịch đối với “Khu du lịch sinh thái và khách sạn Hòn Mát” đảm bảo các nội dung: Bảo vệ, giữ gìn và phát triển tài nguyên du lịch, tạo điều kiện thuận lợi an toàn cho du khách đến tham quan, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch, điều kiện thuận lợi cho tham gia giao thông của các phương tiện vận chuyển khách tham quan, du lịch.

Ở phía đối diện khu nghỉ dưỡng KDL có một gia trại nuôi lợn, cách khoảng 2km đường chim bay, ở xóm Khe Sài 2 có một trại lợn liên tục bị người dân phản ánh tình trạng xả thải ra môi trường gây ô nhiễm, bốc mùi hôi thối

Khu du lịch sinh thái Hòn Mát chỉ cách Thủ đô Hà Nội 250km, cách TP Vinh 90km, cách Thanh Hóa khoảng 50km. KDL sinh thái Hòn Mát có diện tích gần 50 ha với nhiều trải nghiệm như: Du thuyền trên đâp Hòn Mát, check in tại đồi hoa, các môn thể thao như lướt ca nô, đạp vịt, chèo thuyền Kayak, khu vui chơi cho trẻ em, cắm trại…

Trao đổi với ông Lại Văn Dương, Phó chủ tịch xã Nghĩa Lộc, vị này thông tin, toàn xã có 5 trang trại lợn, còn gia trại nuôi nhiều. Phía trên đầu nguồn KDL Hòn Mát có một vài hộ gia đình nuôi lợn. Vấn đề mùi hôi thối của các hoạt động chăn nuôi làm ảnh hưởng đến các dịch vụ của KDL, ảnh hưởng đến trải nghiệm của của du khách. Nếu KDL có kiến nghị, xã sẽ kiểm tra và xử lý để đảm bảo môi trường, phát triển KDL xanh sạch đẹp trong mắt người dân và du khách thập phương.

