Không thể nhắn tin qua Messenger.com từ hôm nay

Đây là quyết định gây khó chịu của Meta khi nhiều người vẫn ưa thích giao diện tối giản của Messenger. Ảnh: The Verge.

Theo thông báo trước đó từ Facebook, từ ngày 16/4, trang web "Messenger.com" sẽ không còn cho phép gửi hay nhận tin nhắn.

Sáng 17/4, khi truy cập địa chỉ này, hệ thống tự động điều hướng về tên miền Facebook.com, nơi tính năng nhắn tin được tích hợp sẵn trong giao diện mạng xã hội.

Thông báo chính thức đóng cửa Messenger.com.

Vào giữa tháng 2, Meta đã phát đi thông báo chính thức về việc đóng cửa website Messenger.com. Đây là bước đi cuối cùng trong lộ trình khai tử các nền tảng Messenger riêng biệt trên máy tính của Meta. Trước đó, vào tháng 12/2025, tập đoàn này cũng đã ngừng hỗ trợ ứng dụng Messenger dành cho hệ điều hành Windows và macOS, buộc người dùng phải chuyển sang sử dụng phiên bản trình duyệt.

Việc đóng cửa trang web độc lập đánh dấu sự thay đổi lớn trong chiến lược của tập đoàn do Mark Zuckerberg dẫn dắt. Sau hơn một thập kỷ tách rời để phát triển Messenger thành một nền tảng riêng, Meta đang có xu hướng đưa các dịch vụ cốt lõi về lại một hệ sinh thái tập trung.

Quyết định này được cho là nhằm tối ưu hóa nguồn lực kỹ thuật và tăng cường khả năng hiển thị quảng cáo. Khi nhắn tin trực tiếp trên Facebook.com, người dùng sẽ tiếp xúc nhiều hơn với bảng tin (News Feed) và các nội dung video ngắn (Reels), từ đó giúp Meta duy trì thời gian sử dụng và doanh thu quảng cáo.

Ngoài ra, việc hợp nhất cũng hỗ trợ Meta triển khai đồng bộ các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) mới. Các chuyên gia nhận định rằng việc duy trì quá nhiều nền tảng riêng lẻ gây tốn kém chi phí vận hành và làm chậm quá trình cập nhật các công nghệ bảo mật như mã hóa đầu cuối.

“Chúng tôi muốn mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng bằng cách kết hợp sức mạnh của kết nối cộng đồng trên Facebook với khả năng nhắn tin riêng tư”, phía Meta cho biết trong một tuyên bố trước đó.

Đối với đa số người dùng phổ thông, thay đổi này không gây mất mát về dữ liệu. Toàn bộ lịch sử trò chuyện, hình ảnh và danh bạ vẫn được giữ nguyên và đồng bộ hóa hoàn toàn trên giao diện mới. Tuy nhiên, đối với những người làm việc văn phòng vốn ưa chuộng giao diện tối giản, không quảng cáo của Messenger.com, đây là một sự bất tiện đáng kể.

Hiện tại, người dùng vẫn có thể sử dụng app Messenger độc lập trên các nền tảng di động như iOS và Android mà không chịu ảnh hưởng từ thông báo này.

Tác giả: Việt Anh

Nguồn tin: znews.vn