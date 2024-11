Không nhận tội, cựu Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa vẫn nộp 10 tỉ đồng khắc phục

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, VKSND tỉnh Thanh Hóa vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". 11 bị can bị truy tố gồm: Trịnh Văn Chiến, cựu bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Nguyễn Đình Xứng, cựu chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Mạnh Sơn và Đinh Xuân Hướng, cựu chủ tịch và tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Mã; Đinh Cẩm Vân, Nguyễn Bá Hùng, cựu giám đốc và phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa; Văn Xuân Hùng, cựu trưởng phòng Giá (Sở Tài chính); Cù Đình Hiền, cựu phó chánh văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; Bùi Văn Nam, cựu phó phòng Kế hoạch Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; Ngô Đình Chén, cựu phó giám đốc Sở Tài chính; Trần Công Tỏ, cựu trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp (Sở Tài chính Thanh Hóa). Các bị can này được xác định gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước hơn 55 tỉ đồng liên quan tới việc giao đất thực hiện dự án Hạc Thành Tower cho Công ty Sông Mã tại ngã tư đường Phan Chu Trinh và Hạc Thành (TP Thanh Hóa). Theo cáo trạng truy tố, 11 bị can trong vụ án bị truy tố theo Khoản 3, Điều 219, Bộ luật Hình sự trong khung hình phạt từ 10-20 năm tù.