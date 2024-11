Truy tố cựu bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến

Các bị can nộp 55,8 tỉ đồng khắc phục hậu quả Sau khi bị khởi tố, các bị can nêu trên đã nộp số tiền 55,8 tỉ đồng gây thiệt hại cho Nhà nước để khắc phục hậu quả. Trong đó bị can Trịnh Văn Chiến, Nguyễn Đình Xứng mỗi người nộp 22,5 tỉ đồng.