Không khí tang thương sau cái chết của bé gái 8 tuổi

Đến 9 giờ 30 sáng 5-12, Công an quận 4 vẫn đang phối hợp Công an TP HCM tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà nghiêm trọng khiến bé gái 8 tuổi thiệt mạng.

Căn nhà cháy nằm trong hẻm sâu trên đường Tôn Thất Thuyết, quận 4.

Trước đó, khoảng 3 giờ 30, lửa bùng lên dữ dội tại một căn nhà 1 trệt, 2 lầu trong hẻm sâu trên đường Tôn Thất Thuyết, phường 15 (đoạn gần chùa Linh Bửu).

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM điều động xe và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa. Đến 4 giờ, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

10 người được hướng dẫn thoát ra bên ngoài và ngăn không cho cháy lan. Sau đó cảnh sát tìm thấy bé Phạm Thị Mỹ D. (8 tuổi) đã tử vong.

Một số tài sản và 5 xe máy cũng bị cháy.

Sáng 5-12, Công an TP HCM có mặt khám nghiệm hiện trường.

Sáng 5-12, không khí tang thương hiện diện rõ trong từng ngõ hẹp, rộng chừng 1 m. Những người hàng xóm chưa hết xót xa trước sự ra đi đột ngột của cháu bé.

Một phụ nữ sống cách hiện trường 20 m cho biết căn nhà trên được sinh sống bởi gia đình nhiều thế hệ, khoảng 12 người.

Bé D. là cháu ngoại trong gia đình trên. Thời điểm cháy, bé đang ngủ cùng mẹ tại tầng 2.

"Nghe mọi người hô hoán, người dân dùng bình chữa cháy mini liên tục xịt vào. Những người trong nhà tìm cách tháo chạy. Bé D. không qua khỏi, mẹ bé bị bỏng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện" - người phụ nữ kể.

Ngồi thất thần trước nhà, chị T. nhớ lại thời điểm trên chị đang ngủ thì nghe tiếng kêu cháy. Chị cùng mọi người trong nhà vùng dậy tìm cách chạy.

"Cháy từ dưới đất lên. Xuống tầng trệt thấy lửa cháy lớn nên tôi và mọi người nhảy sang nhà hàng xóm từ lầu 1" - chị T. nhớ lại.

