Học sinh lớp 1 bị nhốt 3 tiếng trong lớp, giáo viên nói do "sơ suất"

Ảnh cắt từ video

Phụ huynh của em Lường Duy P. cho biết, chiều 10/2, khoảng 16h, sau khi tan học nhưng không thấy con về nhà như thường lệ, gia đình đã chia nhau đi tìm tại nhà bạn bè và những nơi cháu hay lui tới nhưng không có kết quả.

Trao đổi với PV Báo Phụ nữ Việt Nam, bố em P. cho biết: "Một số bạn của con nói cháu có thể bị nhốt trong trường. Khoảng 19h, gia đình đến trường thì phát hiện cháu bị khóa một mình trong lớp, phòng học không bật đèn".

Theo gia đình em P., khi đến trường, cả hai cánh cửa lớp đều bị khóa và đã phải nhờ một giáo viên cùng trường mở cửa lớp học để đưa cháu ra ngoài. Thời điểm được phát hiện, cháu có dấu hiệu hoảng loạn, mệt mỏi, trên lưng có vết đỏ, gia đình đã quay video lại.

Trên lưng em Phước có nhiều vết đỏ nghi bị đánh. Ảnh chụp màn hình

Phụ huynh cho biết giáo viên chủ nhiệm tên Son giải thích sự việc là do sơ suất nhưng không chủ động thông báo cho gia đình. "Cô chỉ nói là sơ suất, chứ không nói gì thêm", phụ huynh em P. cho hay.

Ngay trong đêm, gia đình đã trình báo sự việc tới Công an xã Nậm Lầu. Lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, yêu cầu giáo viên liên quan đến lớp học để làm việc, lấy lời khai, xác minh nguyên nhân và trách nhiệm các bên liên quan.

Phụ huynh khẳng định trước đó cháu P. đi học về đúng giờ, chưa từng về muộn và cũng chưa từng phản ánh bị giáo viên đánh hay đối xử bất thường.

Vụ việc nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận và gây lo ngại, bức xúc trong cộng đồng, đặc biệt là đối với các phụ huynh có con đang học tại các điểm trường vùng cao.

Nhiều ý kiến đặt vấn đề về trách nhiệm quản lý, giám sát học sinh sau giờ học, khi một học sinh tiểu học có thể bị "bỏ quên" trong lớp suốt nhiều giờ mà không được phát hiện kịp thời.

Hiện các cơ quan chức năng vào cuộc, tiếp tục xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc.

Tác giả: Hà Phương

Nguồn tin: phunuvietnam.vn