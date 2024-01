Khống chế đối tượng cầm dao tấn công người đi đường, chém Công an

Thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Công an TP Châu Đốc (An Giang) phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập Tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố. Vào lúc 19h30 ngày 1/1, tổ công tác đi tuần tra đến đoạn đường Phan Đình Phùng (thuộc tổ 6, khóm Châu Quới 2, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc) phát hiện một đối tượng đang cầm dao tự chế đứng giữa đường chém người dân đang lưu thông trên tuyến đường.

Khi phát hiện tổ tuần tra, đối tượng đứng ra chặn đầu xe. Lúc này, tổ tuần tra tiến hành bao vây, thiết lập trật tự xung quanh khu vực đối tượng, bảo đảm an toàn cho người dân. Thiếu tá Thái Văn Tâm, thành viên tổ tuần tra tiến lại gần đối tượng để khuyên ngăn nhưng đối tượng không chấp hành.

Đối tượng Dương Văn Hậu (áo đen) dùng dao tự chế tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

Nhằm ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra cho người dân, Thiếu tá Thái Văn Tâm đã chủ động trấn áp đối tượng. Trong quá trình trấn áp đối tượng, Thiếu tá Thái Văn Tâm đã bị đối tượng sử dụng dao tự chế chém trúng vào tay. Do mất nhiều máu nên Thiếu tá Tâm đã được tổ tuần tra đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang để điều trị.

Do bị gãy xương ở cánh tay nên đồng chí Tâm đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật, hiện đang được tiếp tục theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.

Đối tượng gây án đã bị Công an TP Châu Đốc bắt giữ sau đó. Bước đầu xác định đối tượng là Dương Văn Hậu (ngụ tổ 6, khóm Châu Quới 2, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc).

Tác giả: Trần Lĩnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân