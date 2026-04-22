Không bằng lái vẫn chạy 103 km/h trên đường cao tốc, tài xế nhận “cái kết đắng”

Ngày 22-4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) cho biết đã lập biên bản xử lý một ô tô vi phạm trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết.

Trước đó, vào trưa 21-4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 phát hiện xe biển số 50E-585.xx chạy 103 km/h, vượt quá tốc độ cho phép từ 10–20 km/h.

Vượt tốc trên đường cao tốc, tài xế không bằng lái bị phạt hơn 118 triệu đồng

Tổ công tác đã dừng phương tiện tại nút giao Quốc lộ 28, xã Hàm Thuận (tỉnh Lâm Đồng) để kiểm tra.

Qua làm việc, tài xế Đ.H.A. (SN 1989) không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy chứng nhận đăng ký xe.

CSGT lập biên bản với 3 lỗi vi phạm, niêm phong và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Theo quy định, tài xế bị phạt 26,5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài ra, chủ phương tiện bị xử phạt 92 triệu đồng do giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển và đưa xe không có đăng ký tham gia giao thông.

Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ xe là 118,5 triệu đồng.

Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người lao động