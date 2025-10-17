Một nữ giám đốc bị khởi tố

Ngày 17-10, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nữ giám đốc Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật Hạo Thiên Đại Dương (tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) Trịnh Thị Nghĩa cùng 2 kế toán trong công ty về tội "Trốn thuế".

Nữ giám đốc Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật Hạo Thiên Đại Dương cùng 2 kế toán tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật Hạo Thiên Đại Dương, do bà Trịnh Thị Nghĩa (SN 1976; xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) làm giám đốc có dấu hiệu lập khống các chứng từ kế toán, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp để kê khai, trốn nộp thuế.

Quá trình điều tra, xác minh, Phòng An ninh kinh tế đã có tài liệu, chứng cứ xác định bà Nghĩa với vai trò là giám đốc công ty đã cùng Đinh Thị Tâm (SN 1985) và Bùi Thị Hương (SN 1993; cùng ngụ phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), là kế toán công ty bàn bạc, thống nhất lập khống hàng trăm chứng từ kế toán về chi phí nhân công và hóa đơn chứng từ mua hàng để kê khai quyết toán thuế với tổng số tiền chi khống 15 tỉ đồng, trong đó, số tiền thuế trốn nộp vào ngân sách nhà nước là 3 tỉ đồng.

Các bị can Nghĩa, Tâm và Hương đã nộp số tiền khắc phục hậu quả 1,8 tỉ đồng.

Phòng An ninh kinh tế đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

