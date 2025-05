Khởi tố nhóm đối tượng về hành vi Cố ý gây thương tích

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Lầu Bá Cải, là đối tượng chính trong vụ án

Theo kết quả điều tra: tối 15/5/2025, Lầu Bá Cải (SN 2006, trú bản Huồi, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn) bàn bạc, rủ rê 12 đối tượng chuẩn bị các hung khí để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác ở bản Ka Dưới, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tổ công tác Công an xã Na Ngoi lập tức xuống địa bàn bản Ka Dưới để nắm tình hình, xử lý vụ việc. Khi phát hiện nhóm thanh niên mang theo dao, kiếm và có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, tổ công tác đã yêu cầu nhóm thanh niên về trụ sở Công an để làm việc. Tuy nhiên, nhóm thanh niên đã không chấp hành và hòng lên xe chạy trốn. Thậm chí, có một số đối tượng liều lĩnh, manh động sử dụng hung khí để phản kháng, nhưng với tinh thần dũng cảm và kiên quyết, lực lượng chức năng đã tóm gọn nhóm đối tượng trên di lí về Cơ quan Công an để điều tra, làm rõ.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi chuẩn bị hung khí để trả thù mâu thuẫn cá nhân. Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 07 đối tượng về tội “Cố ý gây thương tích”. Các đối tượng còn lại, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

