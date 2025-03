Khởi tố nhóm đối tượng mua, bán trái phép hóa đơn hơn 138 tỷ đồng

Ngày 25/3, Công an tỉnh Bắc Kạn thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Phúc Hậu (SN 1970, trú tại phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Thị Hà (SN 1992, trú tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Văn Lũng (SN 1957, trú tại phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội Mua, bán trái phép hóa đơn.

Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê chuẩn theo quy định.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2019 đến năm 2022, các đối tượng trên đã thành lập nhiều công ty "ma" để mua, bán trái phép hóa đơn, trong đó có Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Minh Đức (Công ty Minh Đức) trụ sở đăng ký kinh doanh tại tổ 16, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Bắc Kạn.

Các đối tượng đã bán trái phép hóa đơn cho các công ty với tổng giá trị hàng hóa hơn 138 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn tiếp tục mở rộng, điều tra làm rõ.

Tác giả: T.M

Nguồn tin: nguoiduatin.vn