Nữ giám đốc cùng 2 đối tượng bị bắt về hành vi in ấn, mua bán hóa đơn trái phép

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Nguyễn Thị Ngọc Thanh đã thuê các cá nhân có mối quan hệ thân quen thành lập một số “công ty ma” như Công ty TNHH MTV Vinh Tân Bình, Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Gia Ân Phát để xuất trái phép hóa đơn GTGT nhằm hợp thức hóa đơn đầu vào cho Công ty TNHH MTV Cường Phú Hưng. Bên cạnh đó, Thanh còn trực tiếp mua trái phép hàng trăm hoá đơn GTGT của nhiều doanh nghiệp khác để hạch toán đầu vào cho doanh nghiệp này.

Trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến cuối năm 2024, Thanh đã sử dụng hàng trăm hóa đơn GTGT bất hợp pháp với giá trị hơn 55 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 5,5 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Thanh tối 22/1.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Thanh về tội “Trốn thuế” và “In, phát hành trái phép hóa đơn” quy định tại khoản 3 điều 200, khoản 2 Điều 203 BLHS. Cơ quan Công an cũng bắt giữ 2 đối tượng có liên quan là Hồ Thị Thu Hà (SN 1976, trú quận Hải Châu) về tội “In, phát hành trái phép hóa đơn”, Lê Anh Tuấn (SN 1991, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Đầu tháng 1/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng cũng bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 1.000 tỷ đồng do Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1987, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) cầm đầu. Kết quả điều tra bước đầu xác định Thúy cùng các đồng phạm đã thành lập trên 35 doanh tại TP Đà Nẵng và các địa phương lân cận để xuất bán trái phép hóa đơn GTGT cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh với giá trị hóa đơn trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính hơn 50 tỷ đồng. Cuối năm 2023, Phòng cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng từng triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 25.000 tỷ đồng.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Thân Lai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân