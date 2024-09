Khởi tố nhân viên công ty giao hàng nhanh chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng tiền hàng

Công an huyện Nghi Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Ngọc (sinh năm 1987), trú tại phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để điều tra, xử lý về tội tham ô tài sản xảy ra tại Công ty CP DV Giao hàng nhanh - chi nhánh huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Nguyễn Hữu Ngọc tại Cơ quan Công an

Theo đó, Nguyễn Hữu Ngọc được Công ty CP DV Giao hàng nhanh có địa chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh thuê làm nhân viên xử lý công việc của Công ty tại chi nhánh huyện Nghi Lộc. Hàng ngày, Ngọc có nhiệm vụ nhận hàng nhập vào kho, xuất hàng giao cho nhân viên giao hàng, thu tiền từ nhân viên giao hàng sau đó nộp về cho Công ty.

Quá trình làm việc, lợi dụng vị trí công việc được giao, Nguyễn Hữu Ngọc đã thu tổng số tiền hơn 143 triệu đồng của 13 nhân viên giao hàng nhưng chỉ nộp vào tài khoản của công ty hơn 36 triệu đồng. Số tiền hơn 106 triệu đồng còn lại, đối tượng chiếm đoạt, dùng để tiêu xài cá nhân. Sau quá trình xác minh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 09/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Hữu Ngọc về tội “Tham ô tài sản”.

Hiện, vụ án đang được điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

