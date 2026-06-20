Khởi tố giám đốc công ty sản xuất dép CROCS giả quy mô lớn

Ngày 20/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả nhãn hiệu CROCS quy mô lớn, thu giữ gần 10.000 đôi dép, khởi tố 2 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Nguyễn Văn Thắng (thứ hai từ trái sang) và Lâm Thanh Vững tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Theo đó, triển khai đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Hồ Chí Minh đã tăng cường nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực, qua đó phát hiện và xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ đường dây sản xuất, buôn bán dép xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu CROCS là nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới, được bảo hộ tại Việt Nam, xảy ra tại Công ty TNHH Giày Dép Thắng Đạt do Nguyễn Văn Thắng (SN 1976, ngụ tại phường Dĩ An, TP.Hồ Chí Minh) - Giám đốc công ty cầm đầu.

Đầu tháng 6/2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Hồ Chí Minh phối hợp Công an phường Dĩ An triển khai nhiều Tổ công tác phá án, kiểm tra 2 địa điểm sản xuất, kinh doanh của Công ty Thắng Đạt tại phường Dĩ An, thu giữ gần 10.000 đôi dép giả nhãn hiệu CROCS (trị giá gần 500 triệu đồng) và số lượng lớn công cụ, phương tiện sản xuất dép giả.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 1/2024 đến nay, đường dây sản xuất dép giả do Nguyễn Văn Thắng cầm đầu, giao cho Lâm Thanh Vững (SN 1991, ngụ phường Dĩ An) làm quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất cùng 12 nhân công phụ trách nhiều công đoạn để tạo ra một đôi dép hoàn chỉnh.

Các đối tượng đã đưa ra thị trường số lượng dép giả nhãn hiệu CROCS với số lượng đặc biệt lớn, thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 bị can, gồm Nguyễn Văn Thắng – Giám đốc và Lâm Thanh Vững – Quản lý của Công ty TNHH Giày Dép Thắng Đạt về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò các cá nhân liên quan, đơn vị cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Quỳnh Chi (theo Công an Nhân dân)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn