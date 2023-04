Khởi tố cựu trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường ở Thanh Hóa

Ngày 12-4, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm khỏi nơi cư trú đối với Mai Quang Bính (SN 1963) và Vũ Văn Phụng (SN 1971), 2 cựu cán bộ thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các bị can Mai Quang Bình (trái) và Vũ Văn Phụng. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, năm 2017, Mai Quang Bính, khi đó là Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bỉm Sơn, và Vũ Văn Phụng, khi đó là Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Bỉm Sơn, đã thẩm định và tham mưu, trình Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật về đất đai cho một hộ gia đình ở phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động