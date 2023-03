Khởi tố cán bộ văn thư bán hồ sơ của cơ quan cho "đồng nát"

Pháp luật

Ngày 7/3, thông tin từ Công an thành phố Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Thùy Linh (34 tuổi, trú tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa), nhân viên của Ban Quản lý đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa.