Khởi tố cán bộ văn phòng đất đai nhận tiền làm 'sổ đỏ' rồi chiếm đoạt

Ngày 13/1, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Trường (SN 1994, nguyên cán bộ hợp đồng thuộc Văn phòng đăng ký và quản lý đất đai huyện Quỳ Hợp) về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan Công an, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2021 đến tháng 10/2022, lợi dụng công việc của mình, Nguyễn Quang Trường đã nhận hồ sơ và tiền của khoảng 30 người dân tại xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp với hứa hẹn sẽ làm hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, Trường đã dùng số tiền các nạn nhân chuyển cho mình để tiêu xài cá nhân. Số tiền mà Nguyễn Quang Trường chiếm đoạt của người dân lên tới gần 1 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Quang Trường

Khám xét chỗ ở của đối tượng Nguyễn Quang Trường, công an thu giữ 2 điện thoại di động, 2 máy laptop, 3 thẻ ngân hàng mang tên Nguyễn Quang Trường và nhiều hồ sơ liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các quyết định nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hiện, chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền Phong