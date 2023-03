Khởi tố, bắt giữ Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty CP CNTT Lam Hồng

Liên quan đến vụ việc, căn cứ kết quả điều tra, ngày 27-2-2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố các bị can, gồm: Nguyễn Thị Thanh Tâm, Giám đốc kinh doanh Công ty Hồng Hà; Nguyễn Xuân Thiện, nhân viên Công ty cổ phần đầu tư P&T; Nguyễn Mạnh Hiếu, Kỹ sư tư vấn thiết kế về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 222 Bộ luật Hình sự. Các quyết định khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn.



Trước đó, sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều tra, xác minh các dấu hiệu sai phạm tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công tỉnh Hà Tĩnh liên quan đến việc mua sắm các trang thiết bị cho ngành giáo dục giai đoạn 2017 - 2019.



Ngày 9-11-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành khởi tố vụ án để điều tra. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" được chuyển giao từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.