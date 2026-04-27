Khởi tố giám đốc công ty xây dựng để cột điện lăn gây chết người

Cơ quan điều tra thông báo quyết định khởi tố bị can - Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Ngày 26-4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố hai bị can liên quan đến vụ án vi phạm quy định về an toàn lao động, xảy ra ở xã Xuân Quang làm 1 người chết.

Công an khởi tố ông Phạm Văn Vịnh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Ngọc Bích về tội vi phạm quy định về an toàn lao động.

Khởi tố ông Đàm Quốc Huy (giám sát trưởng công trình) để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Vịnh và ông Huy bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo công an, dự án thi công công trình đường điện thôn Phìn Giàng do liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Ngọc Bích và Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Trường Sơn trúng thầu.

Tuy nhiên trong quá trình tổ chức thi công đã bộc lộ nhiều vi phạm nghiêm trọng về quy định an toàn lao động, đặc biệt trong việc vận chuyển, kéo, lắp dựng cột điện bê tông trên địa hình đồi núi có độ dốc lớn nhưng không xây dựng biện pháp thi công và biện pháp bảo đảm an toàn phù hợp.

Khoảng 10h30 ngày 30-10-2025, trong quá trình thi công, do không bảo đảm điều kiện an toàn, cột điện bê tông đã lăn theo triền dốc, gây tai nạn làm anh H.V.H. (36 tuổi) tử vong.

Kết quả điều tra xác định nhà thầu thi công không lập, không trình phê duyệt biện pháp thi công và biện pháp bảo đảm an toàn lao động theo quy định. Không xác định vùng nguy hiểm và không có thiết bị, giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn khi thi công trên địa hình dốc.

Cùng với đó công tác giám sát thi công còn buông lỏng, thiếu trách nhiệm và chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, giám sát theo quy định pháp luật.

Cơ quan điều tra nhận định đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

Tác giả: P. Thảo

