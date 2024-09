Khởi tố 4 cán bộ thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu

Ngày 29/9, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết: Đơn vị vừa ra quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT cùng cấp đối với các bị can: Phan Huy Dũng (SN 1982) trú tại xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu; Trịnh Quốc Sáng (SN1999) trú tại xã Trù Sơn, huyện Đô Lương; Trương Văn Sang (SN 1984) trú tại xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu) và Bùi Anh Tuấn (SN 1994) trú tại phường Đội Cung (TP Vinh) để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cả 4 cán bộ trước khi bị khởi tố đều công tác tại Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu.

Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu.



Theo nguồn tin ban đầu được biết, Phan Huy Dũng được phân công phụ trách Trạm quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ Châu Bính, thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu, cùng 3 cán bộ nêu trên có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng, ngăn chặn hành vi khai thác lâm sản trái phép… Tuy nhiên 4 đối tượng nói trên đã thống nhất nhận tiền của người khai thác lâm sản.

Bước đầu lực lượng chức năng xác định trong 2 tháng 7 và 8/2024, các đối tượng trên đã thu tiền của một số người với tổng số tiền khoảng 50 triệu đồng để họ vào rừng khai thác măng. Số tiền này được các đối tượng sử dụng vào chi tiêu, sinh hoạt chung của Trạm.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.



Tác giả: Thuỳ Anh

Nguồn tin: cand.com.vn