Khởi tố 2 Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam và 19 người đánh bạc ở Vĩnh Phúc

Sáng 29/3, một lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 21 bị can liên quan vụ nhiều golfer tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi bài Poker tại khách sạn Dic Star ở TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Trong số này, 1 người bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, 4 người bị khởi tố hành vi tổ chức đánh bạc, 16 người bị khởi tố hành vi đánh bạc, còn 1 cá nhân được bàn giao cho cơ quan điều tra của quân đội theo quy định.

Trong các bị can có ông Lê Hùng Nam (Phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam kiêm Tổng thư ký Hiệp hội này) và ông Trần Thanh Tú (Phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam, Chủ tịch Hội Golf TP.HCM). Ông Trần Anh Linh (SN 1976, Giám đốc công ty Trần Lê Gia ở TP.HCM) được xác định là người cầm đầu.

Cơ quan công an bắt quả tang nhóm golfer đánh bạc

Khoảng 23h45 ngày 20/3, 22 người bị công an bắt quả tang đang đánh bạc dưới hình thức đánh bài Poker tại khách sạn Dic Star ở TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Công an thu giữ tổng cộng 4.650.000 điểm phỉnh, tương đương hơn 4,6 tỷ đồng và nhiều đồ vật, tài liệu khác liên quan.

Đây là nhóm đối tượng hoạt động với quy mô lớn, nhiều người tham gia là chủ doanh nghiệp, người có điều kiện kinh tế đến từ nhiều địa phương để tụ tập tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Những người này tập trung về khách sạn Dic Star để chuẩn bị thi đấu một giải golf tại tỉnh Vĩnh Phúc rồi tổ chức sát phạt nhau thì bị phát hiện, bắt giữ.

Tác giả: MINH TUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News