Khởi tố 10 thanh thiếu niên 'hỗn chiến' trong đêm

Các đối tượng gây rối trật tự ở thị xã Hồng Lĩnh tại cơ quan Công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 12/12, Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng” với 10 thanh, thiếu niên ở độ tuổi từ 16-20; trong đó có 6 học sinh tại các huyện Đức Thọ, Can Lộc, Nghi Xuân và thị xã Hồng Lĩnh.

Trong số đó, lực lượng chức năng tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Tuấn Vũ (sinh năm 2006), trú tại phường Đậu Liêu, 2 tháng đối với Lê Trọng Phú (sinh năm 2007) trú tại phường Nam Hồng đều ở thị xã Hồng Lĩnh và Thái Văn Đạt (sinh năm 2008) trú tại xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ.

Các bị can còn lại áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh.

Qua nắm tình hình, lực lượng Công an xác định hai nhóm thanh niên với tên gọi “Hồng Lĩnh phố” (ở thị xã Hồng Lĩnh) và nhóm “1975” (ở huyện Đức Thọ, Hương Sơn) thường xuyên có hành vi đăng tải các video clip thách thức nhau trên mạng Facebook, TikTok và nhiều lần hẹn gặp nhau ngoài đời để “thanh toán.”

Vào đêm 3/11, khi thấy một số thanh thiếu niên trong nhóm “1975” xuất hiện ở thị xã Hồng Lĩnh, Trần Tuấn Vũ đã tập trung lực lượng, tìm và đánh nhau với nhóm này.

Lực lượng Công an thu giữ nhiều vũ khí, dao, kiếm tự chế và các chai bia mà hai nhóm sử dụng để tấn công nhau.

Trước đó, Công an huyện Thạch Hà và huyện Cẩm Xuyên phối hợp xử lý nhóm 12 thanh, thiếu niên gây náo loạn đường phố khi trên đường từ Nghệ An vào Hà Tĩnh đón bạn ra tù.

Nhóm thanh thiếu niên này từ 15-20 tuổi, ngụ ở các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên và thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Bước đầu điều tra, Công an xác định nhóm 12 thanh, thiếu niên này biết tin bạn là Nguyễn M.N. (tỉnh Nghệ An) hoàn thành việc chấp hành án phạt tù ở trại giam Xuân Hà (xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà) nên đã lên kế hoạch vào Hà Tĩnh đón về.

Nhóm đã gây rối, bóp còi inh ỏi, không đội mũ bảo hiểm, không đeo biển số xe, không giấy phép lái xe khi đi đường. Trong số 12 nam thanh niên tham gia gây rối, có 6 người đã có các tiền án về tội gây rối trật tự công cộng và trộm cắp tài sản. Hiện công an đang xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

Tác giả: Công Tường

Nguồn tin: vietnamplus.vn