Khói bụi, tiếng ồn bủa vây khu dân cư: Bao giờ xưởng đá mỹ nghệ Lợi Phương mới di dời?

Cuối tháng 8/2025, các hộ dân xóm 4 xã Xuân Lâm viết đơn tập thể gửi tới các cấp chính quyền và cơ quan chức năng phản ánh xưởng đá Lợi Phương ngang nhiên hoạt động, gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân. Cụ thể, xưởng này đá không chỉ gây tiếng ồn, bụi bặm mà còn tập kết vật liệu trên hành lang Quốc lộ 46 và đường nội đồng, vừa làm mất mỹ quan, vừa tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xưởng đá Lợi Phương ngang nhiên hoạt động, gây ảnh hưởng nặng nề đến môi trường sống người dân.

Khi có mặt tại hiện trường, phóng viên ghi nhận: Xưởng đá nằm sát nhà dân, tiếng máy cắt, máy chạm CNC, máy mài hoạt động liên tục từ sáng sớm đến tối muộn, phát ra âm thanh chát chúa, gây rung lắc nhà cửa, bụi đá bay mù mịt, bám đầy cây cối, mái nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân.

Anh N.V.T, một hộ dân bức xúc: “Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị, yêu cầu chủ cơ sở giảm tiếng ồn, khắc phục ô nhiễm nhưng tình hình không cải thiện. Từ cuối năm 2022, khi họ mở rộng quy mô, lắp thêm nhiều máy công nghiệp, cuộc sống người dân càng thêm khổ sở. Chính quyền xã, huyện đã nhiều lần nhận đơn nhưng đến nay mọi việc vẫn rơi vào im lặng”.

Mặc dù đã có văn bản của chính quyền địa phương yêu cầu di dời trước 30/6/2025 nhưng đến nay xưởng đá Lợi Phương vẫn đang nằm yên tại chỗ.

Tài liệu chúng tôi thu thập được cho thấy, ngày 28/2/2025, UBND huyện Thanh Chương (cũ) đã có Văn bản số 476/UBND-BTD gửi UBND xã Minh Tiến (đơn vị quản lý địa bàn khi đó) yêu cầu xử lý phản ánh của công dân về tình trạng ô nhiễm do xưởng đá Lợi Phương gây ra. Trước đó, UBND huyện cũng đã có Văn bản số 3279/UBND-BTD (ngày 16/12/2024) yêu cầu xử lý vụ việc nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Ngày 17/3/2025, UBND xã Minh Tiến tổ chức họp và ra Thông báo số 220/TB-UBND, kết luận: Chủ cơ sở Lợi Phương phải xây dựng kế hoạch di dời xưởng đến khu vực phù hợp với quy hoạch địa phương, hoàn thành trước ngày 30/6/2025. Trong thời gian chờ di dời, cơ sở buộc phải giảm thiểu tiếng ồn, hạn chế bụi, chấm dứt hoạt động ban đêm, không tập kết vật liệu trên hành lang an toàn giao thông.

Người dân ký đơn tập thể phản ánh sự việc.

Tuy nhiên, đến nay, mọi chỉ đạo vẫn chỉ nằm trên giấy. Xưởng đá vẫn ngang nhiên hoạt động, gây bức xúc tột độ trong dư luận. Ông L.B.L, một người dân địa phương bức xúc: “Kết luận của xã yêu cầu di dời trước 30/6/2025, nhưng nay đã qua hạn, xưởng vẫn hoạt động như thách thức chính quyền. Tiếng ồn, bụi bặm ngày càng nặng nề, trẻ con học hành không nổi, người già mất ngủ triền miên.”

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Đức Trung - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lâm cho biết: “UBND xã đã cử cán bộ phối hợp với Hạt Quản lý đường bộ kiểm tra, lập biên bản hiện trạng. Sắp tới, chúng tôi sẽ triệu tập chủ cơ sở làm việc, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”.

Người dân địa phương mong muốn chính quyền các cấp cần quyết liệt, xử lý dứt điểm vụ việc, buộc cơ sở di dời khỏi khu dân cư đúng như các kết luận, văn bản đã ban hành, trả lại môi trường sống trong lành, an toàn cho các hộ dân nơi đây.

Tác giả: Tuấn Quỳnh - Trần Thắng

Nguồn tin: cand.com.vn