Khoe khoang bắt được rắn hổ mang, người đàn ông bị cắn tử vong

Đoạn clip ghi lại tại huyện Rampur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, cho thấy một người đàn ông 50 tuổi khoe bắt được một con rắn hổ mang độc trên đường.

Bất chấp những lời cảnh báo liên tục từ những người xung quanh, ông quấn con rắn quanh cổ để quay clip. Con rắn đã cắn người đàn ông 3 lần và ông ta đã tử vong khi đang được điều trị tại bệnh viện.

Đoạn clip lan truyền trên mạng cho thấy người đàn ông dùng liềm để khống chế và bắt con rắn hổ mang. Ban đầu, ông tỏ ra tự tin khi xử lý con vật. Một nhóm người đứng cách đó vài bước chân đang theo dõi hành động này.

Người đàn ông bị con rắn hổ mang cắn tử vong.

Một số giọng nói vang lên ở phía sau liên tục cảnh báo người đàn ông, thúc giục ông dừng lại và thả con rắn ra.

Bất chấp mọi lời cảnh báo, người này tiếp tục phô trương trước ống kính. Ông ta giơ con rắn lên cao bằng cách giữ lấy thân và đuôi của nó. Sau đó, người đàn ông quấn con rắn hổ mang còn sống quanh cổ như một chiếc khăn quàng cổ, mỉm cười và tạo dáng không hề sợ hãi.

Ông tiếp tục cầm nắm và điều khiển con rắn trong vài giây, dường như đang cố gắng thể hiện sự dũng cảm.

Theo các báo cáo, con rắn hổ mang cuối cùng đã phản kháng và cắn người đàn ông nhiều lần, ít nhất 3 vết cắn được ghi nhận. Các cú tấn công diễn ra nhanh chóng và người đàn ông được nhìn thấy phản ứng bằng những chuyển động đột ngột.

Các báo cáo truyền thông cho biết người đàn ông đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi bị cắn nhưng đã tử vong trên đường đi do nọc độc.

