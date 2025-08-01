Bắt được con rắn hổ mang khổng lồ nặng 10kg trốn dưới tủ quần áo

Một con rắn hổ mang chúa khổng lồ đã bị bắt khi đang trốn dưới tủ quần áo trong phòng ngủ của một gia đình ở miền nam Thái Lan.
Con rắn dài 3,6 mét đã gây ra sự hoảng loạn khi nó trườn vào ngôi nhà một tầng ở tỉnh Yala vào ngày 21/8.
Những người dân sợ hãi đã thông báo cho người yêu động vật Phatcharin Prathummek, người đứng đầu Câu lạc bộ những người yêu động vật Betong, người sau đó đã gọi cho những người bắt rắn địa phương sau khi nhìn thấy đầu con rắn độc thò ra từ dưới đồ đạc.
Con rắn hổ mang chúa nặng 10kg bị bắt.
Các tình nguyện viên đã cẩn thận tìm kiếm trong phòng trước khi xác định được vị trí của con rắn hổ mang dưới tủ quần áo. Sau 10 phút vật lộn căng thẳng, họ đã cố gắng khống chế con rắn, với cái bụng sưng phồng rõ rệt sau bữa ăn gần đây.
Các sĩ quan cho biết con rắn hổ mang nặng 10 kg. Họ đã cho nó vào túi để thả về nơi hoang dã.
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 7.000 người được điều trị vì rắn cắn mỗi năm ở Thái Lan. Suchai Suteparuk từ Khoa Độc chất học tại Đại học Chulalongkorn báo cáo rằng 30 người trong số đó đã chết, trong đó rắn hổ mang là loài gây tử vong nhiều nhất.
