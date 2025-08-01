Bắt được con rắn hổ mang khổng lồ nặng 10kg trốn dưới tủ quần áo

Your browser does not support the video tag.

Một con rắn hổ mang chúa khổng lồ đã bị bắt khi đang trốn dưới tủ quần áo trong phòng ngủ của một gia đình ở miền nam Thái Lan.

Con rắn dài 3,6 mét đã gây ra sự hoảng loạn khi nó trườn vào ngôi nhà một tầng ở tỉnh Yala vào ngày 21/8.

Những người dân sợ hãi đã thông báo cho người yêu động vật Phatcharin Prathummek, người đứng đầu Câu lạc bộ những người yêu động vật Betong, người sau đó đã gọi cho những người bắt rắn địa phương sau khi nhìn thấy đầu con rắn độc thò ra từ dưới đồ đạc.