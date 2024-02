Khoảnh khắc cầu thủ đang thi đấu trên sân bị sét đánh trúng

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nam cầu thủ 35 tuổi bị sét đánh trúng, ngã xuống sân trong khi những đồng đội xung quanh choáng váng. Người này đến từ Subang và ngã gục tại sân vận động Siliwangi ở Bandung, Tây Java. Vụ việc thương tâm xảy ra trong trận đấu bóng đá giao hữu giữa 2 FLO FC Bandung và FBI Subang.

Theo tờ Kompas của Indonesia, Raharja được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh, với những vết bỏng khắp cơ thể, trước khi được tuyên bố là đã chết.

Theo người phát ngôn của cảnh sát, ban đầu thời tiết ở sân vận động rất quang đãng. Tuy nhiên, sang hiệp hai của trận đấu, thời tiết có sự thay đổi đột ngột.

Đây là lần thứ hai một cầu thủ Indonesia bị sét đánh trong 12 tháng qua.

Một cầu thủ bóng đá trẻ ở Bojonegoro, Đông Java đã bị sét đánh trong Giải U-13 Soeratin năm 2023. Hậu quả là anh bị ngừng tim và được đưa ngay ra khỏi sân và được đưa đến Bệnh viện Ibnu Sina ở Bojonegoro để điều trị y tế.

Anh ấy đã được hồi sinh thành công sau khi được hỗ trợ y tế và tỉnh lại sau khoảng 20 phút.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn