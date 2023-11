Clip: Hướng dẫn viên du lịch bị sét đánh tử vong khi đang leo núi

Your browser does not support the video tag.

Leilson de Souza, 36 tuổi, đang dẫn đầu nhóm người đi bộ đường dài qua một con đường mòn ở Công viên Quốc gia Tijuca, thuộc thành phố Rio de Janeiro (Brazil) vào sáng 19/11, thì tai nạn xảy ra.

Karlla Aráujo, 26 tuổi, đang quay một đoạn video selfie cho thấy cả nhóm đứng trên một tảng đá lớn và de Souza đi đi lại lại trong một khoảnh khắc trước khi anh bị sét đánh. Có thể nghe thấy một âm thanh lớn vang lên khiến người phụ nữ hét lên sợ hãi trước khi video kết thúc.

Chia sẻ với hãng tin trực tuyến G1 của Brazil, Aráujo cho biết, de Souza đã nói với họ rằng trời sẽ mưa vào buổi chiều. Vì thời tiết thay đổi nhanh chóng nên họ có thể tiếp tục đi bộ đường dài mà không cần lo lắng.

De Souza, người đã tổ chức các tour du lịch trong 10 năm qua, đã quyết định thực hiện chuyến đi bộ kéo dài 2 giờ đồng hồ lên đỉnh núi.

"Anh ấy hỏi chúng tôi có muốn tiếp tục không và mọi người đều quyết định có", Aráujo nói. "Anh ấy nói rằng chúng tôi hoàn toàn có thể đến đỉnh núi và được ngắm ánh nắng Mặt trời".

Một trực thăng đã được điều động đến hiện trường nhưng de Souza đã chết trước khi nhân viên y tế đến.

"Chúng tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi muốn đi xuống nhưng đồng thời cũng sợ vì có thể có nhiều sét đánh hơn", Aráujo nói.

Được biết, de Souza thích môn thể thao đi bộ đường dài và đang học quản lý môi trường ở trường đại học. Một trong những thành tích nổi bật của anh là leo lên Dedo dec Deus, một ngọn núi cao 1.700m tại Công viên Quốc gia Serra dos Órgãos ở Rio de Janeiro vào tháng 6/2023.

Leonado Barros, một trong những anh chị em của de Souza, nói với hãng tin Globo của Brazil rằng gia đình khó chấp nhận việc de Souza đã thiệt mạng do bị sét đánh.

