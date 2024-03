Khóa tay nhóm đối tượng chuyên chiếm đoạt tài sản từ thông tin thẻ tín dụng

Pháp luật

Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Kiên Giang vừa tiến hành điều tra, truy bắt thành công nhóm đối tượng chuyên chiếm đoạt tài sản bằng hình thức sử dụng thông tin thẻ tín dụng của người khác.