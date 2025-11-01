Sản phẩm của họ là một chiếc ốp điện thoại bằng thép không gỉ, nặng tới 6 pound (khoảng 2,7kg), nặng hơn cả một chiếc MacBook Pro 16 inch.

Khác với những chiếc ốp mỏng nhẹ thường thấy, Matter Neuroscience chủ đích tạo ra một món phụ kiện cồng kềnh, nặng trịch để người dùng “ngán” việc cầm điện thoại. Ốp gồm hai mảnh thép ghép lại bằng ốc vít, lấy cảm hứng từ mẫu điện thoại “Black Diamond” huyền thoại của thập niên 1980. Và dĩ nhiên, bạn không thể bỏ nó vào túi quần, cũng chẳng thể cầm lâu mà không thấy mỏi tay.

Ốp điện thoại nặng gần 3kg giúp cai nghiện smartphone

“Ở mức 6 pound, tay và cánh tay bạn sẽ nhanh chóng mỏi khi sử dụng điện thoại. Cảm giác mệt này là một phản hồi vật lý giúp bạn đặt máy xuống, vừa hạn chế lạm dụng, vừa rèn cơ tay,” nhóm phát triển viết trên trang Kickstarter.

Ý tưởng nghe có vẻ điên rồ nhưng lại dựa trên nguyên tắc tâm lý – sinh học. Khi cơ thể cảm thấy mệt mỏi, não sẽ hình thành tín hiệu ngăn hành vi lặp lại. Nói cách khác, mỗi lần cầm điện thoại, bạn sẽ “tập gym” bất đắc dĩ và sớm nhận ra nghỉ tay cũng là cách thư giãn đầu óc.

Nếu muốn tháo ốp ra, người dùng phải dùng đến cờ lê lục giác để gỡ từng con ốc nhỏ. Quá trình này đủ phiền phức và tốn thời gian để phần lớn người dùng… thôi luôn ý định tháo ra.

Hiện chiếc ốp điện thoại 6 pound đang trong giai đoạn gây quỹ trên Kickstarter, với mức giá đặt trước từ 210 USD (hơn 5 triệu đồng). Nếu bạn thực sự quyết tâm cai nghiện điện thoại và muốn nâng cấp độ khổ luyện có thể chọn phiên bản bằng đồng thau, nặng hơn và giá tới 500 USD (khoảng 12 triệu đồng).

Matter Neuroscience đặt mục tiêu huy động 75.000 USD, nhưng đến nay mới chỉ thu được 17.000 USD. Dù vậy, ý tưởng của họ vẫn thu hút sự chú ý vì một lý do đơn giản. Trong thời đại mọi thứ đều hướng đến tiện lợi, họ lại chọn cách khiến cuộc sống… bất tiện hơn để con người thoát khỏi chiếc màn hình.

Tác giả: Chí Kiên

Nguồn tin: giadinhonline.vn