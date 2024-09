Khi cơn lũ đi qua

Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn - phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An chiều 26/9 cho biết: Tính đến 7giờ ngày 26/9, toàn tỉnh Nghệ An có 3 người chết, 1 người mất tích, 1 người bị thương do lũ cuốn; 10 căn nhà bị sập hoàn toàn, gần 100 căn nhà bị thiệt hại nặng; hơn 5.000ha lúa, hoa màu, cây trồng bị hư hại; hơn 1.900ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; gần 18.000 con gia súc, gia cầm bị chết; 30 cầu bị hư hỏng, sạt lở trong đợt mưa lũ vừa qua. Tổng thiệt hại ban đầu, ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng.