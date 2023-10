Khẳng định vị trí sữa Việt trên thị trường quốc tế

Xây dựng năng lực cốt lõi theo định hướng bền vững

Các trang trại của Vinamilk đều được đầu tư, xây dựng thân thiện với môi trường, được đầu tư xây dựng theo chiến lược phát triển kinh doanh bền vững. Trong đó, nổi bật có các trang trại sinh thái Vinamilk (Green Farm) tại Tây Ninh, Quảng Ngãi, Thanh Hóa và trang trại hữu cơ chuẩn châu Âu đầu tiên của Việt Nam ở Đà Lạt... Và mới đây, Vinamilk là doanh nghiệp đầu tiên sở hữu cả trang trại và nhà máy đạt trung hòa các-bon theo tiêu chuẩn quốc tế PAS2060:2014

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất, các nhà máy của Vinamilk được xây dựng hiện đại, áp dụng các công nghệ tự động hóa tiên tiến và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của thế giới như FDA, Organic EU, HACCP, Halal. Nổi bật là nhà máy sữa Việt Nam (Mega Factory) là siêu nhà máy hiện đại bậc nhất của Việt Nam và khu vực, được trang bị công nghệ tích hợp và tự động tiên tiến nhất thế giới, có công suất 800 triệu lít sữa/năm, nâng tổng công suất sản xuất sữa nước của Vinamilk lên 1,4 tỷ lít/năm. Trong 5 năm tới, Vinamilk đã chuẩn bị cho việc gia tăng năng lực sản xuất với các dự án lớn có tổng đầu tư lên đến 600 triệu USD như Nhà máy sữa Hưng Yên, Thiên đường Sữa Mộc Châu…

Tiên phong về phát triển bền vững, Vinamilk cũng là doanh nghiệp sữa đầu tiên của Việt Nam tham gia Pathways to Dairy Net Zero (Sáng kiến toàn cầu của ngành sữa về Net Zero) và là doanh nghiệp ngành sữa đầu tiên tại châu Á phối hợp cùng với tổ chức Khung phát triển bền vững ngành sữa thế giới (DSF) thực hiện chương trình đánh giá – xác định các khía cạnh trọng yếu về phát triển bền vững tại Vinamilk nói riêng và ngành sữa Việt Nam nói chung.

Sản phẩm sữa Việt vươn ra thế giới

Chất lượng sản phẩm là mấu chốt thành công của Vinamilk, chính vì vậy công ty đã hợp tác chiến lược với các tập đoàn chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu thế giới như Chr Hansen, DSM, Beneo, AKK… nhằm phát triển các sản phẩm sữa đạt chuẩn quốc tế dành cho người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Vinamilk đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại các thị trường lớn như Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc, Úc, Trung Quốc… Ảnh: ITN



Song song với việc phát triển thị trường nội địa, Vinamilk Việt Nam tích cực khai thác các cơ hội để mở rộng kinh doanh tại các thị trường quốc tế, thông qua hoạt động đầu tư vào các chi nhánh nước ngoài và xuất khẩu nhằm từng bước gia tăng doanh thu, hướng tới mục tiêu trở thành 1 trong Top 30 công ty sữa lớn nhất thế giới.

Trong nhiều năm qua, Vinamilk liên tục đẩy mạnh đầu tư vào các chi nhánh nước ngoài như Driftwood (Mỹ), Lao-Jagro Development (Lào), Angkormilk (Campuchia) và công ty liên doanh Del Monte - Vinamilk (Philippines). Các dự án này được kỳ vọng nâng cao mối quan hệ hợp tác toàn diện, bền vững, lâu dài giữa Việt Nam và các quốc gia khác, góp phần mang đến những bước tiến lớn cho ngành sữa và chăn nuôi bò sữa trong khu vực Đông Nam Á.

Các sản phẩm của Vinamilk ngày càng được thế giới biết đến thông qua những giải thưởng, đánh giá uy tín toàn cầu. Riêng năm 2023, toàn bộ sản phẩm sữa bột trẻ em của Vinamilk đều đạt "Purity Award" – giải thưởng khắt khe về tiêu chuẩn tinh khiết, an toàn cho thực phẩm, sàng lọc qua hơn 400 chỉ tiêu quan trọng. Đặc biệt, sữa tươi Green Farm & Organic của Vinamilk là những sản phẩm sữa tươi đầu tiên trên thế giới đạt tiêu chuẩn Clean Label Project về sự an toàn, tinh khiết và minh bạch.

Các sản phẩm của Vinamilk cũng là những sản phẩm đầu tiên đến từ Việt Nam được nhận ba sao tại giải thưởng Superior Taste Award sau khi chinh phục Hội đồng ban giám khảo gồm hơn 200 chuyên gia hương vị chuyên nghiệp của Viện Hương vị Quốc tế (International Taste Institute – có trụ sở tại Bỉ). Nhà sản xuất sữa này hiện cũng đang sở hữu giải thưởng The World Dairy Innovation Awards 2023 (Giải thưởng Ngành sữa toàn cầu về đổi mới năm 2023) với vị trí “quán quân” của hạng mục vinh danh Các sản phẩm thay thế sữa.

Ngoài thị trường truyền thống là Trung Đông, Vinamilk cũng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại các thị trường lớn như Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc, Úc, Trung Quốc… và có mặt tại hầu hết các nước Đông Nam Á... Xuất khẩu hiện đang đóng góp gần 15% doanh thu của Vinamilk và tiếp tục gia tăng về cả sản lượng và giá trị.

Trong những năm gần đây, bên cạnh tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, Vinamilk cũng là đại diện cho ngành sữa Việt Nam được mời tham gia nhiều hội nghị, diễn đàn lớn của ngành sữa thế giới, qua đó, đưa thương hiệu Vinamilk và hình ảnh ngành sữa Việt Nam đến với đông đảo công chúng, cộng đồng doanh nghiệp quốc tế hơn.

Năm 2023, sau 47 năm hình thành và phát triển, Vinamilk đang tiến gần hơn đến mục tiêu chiến lược vào Top 30 công ty sữa lớn nhất thế giới về doanh thu và nâng tầm giá trị thương hiệu Vinamilk nói riêng, thương hiệu quốc gia nói chung theo các xu hướng tiên tiến nhất của thế giới.

Vinamilk hiện đang quản lý hơn 50 đơn vị cả trong và ngoài nước, trong đó bao gồm 15 trang trại và 17 nhà máy trong và ngoài nước, 13 công ty con, công ty liên doanh và liên kết trong và ngoài nước. Riêng tại Việt Nam, hệ thống các nhà máy, trang trại của Vinamilk có thể xem là có quy mô lớn nhất của ngành sữa.

Tác giả: Văn Anh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn