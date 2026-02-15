Khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại tỉnh Nghệ An

Những ngày cận Tết, Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin một số người nghi do ngộ độc thực phẩm tại xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An sau khi ăn bánh mì mua tại điểm bán bánh mì trên địa bàn, nhiều người xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói và đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Cẩn trọng nếu xuất hiện tình trạng đau bụng, nôn ói sau khi ăn bánh mì. Ảnh minh hoạ.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Nghệ An khẩn trương chỉ đạo các bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Trong trường hợp cần thiết cần kết nối hội chẩn liên viện, bệnh viện tuyến trên để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

Sở Y tế tỉnh Nghệ An khẩn trương tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Đồng thời, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân trong việc lựa chọn thực phẩm cũng như các cơ sở dịch vụ chế biến thực phẩm phục vụ các sự kiện đông người.

Cùng với đó, phải tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm nhỏ lẻ, các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, bảo đảm an toàn thực phẩm khi đưa sản phẩm thực phẩm lưu thông trên thị trường.

Các đơn vị quản lý y tế cần thực hiện nghiêm các nội dung về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố, đặc biệt là bảo đảm an toàn thực phẩm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết và lễ hội xuân 2026.

Tác giả: Mai Hoa

Nguồn tin: hanoimoi.vn