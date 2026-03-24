Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Văn Huấn – Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Thứ trưởng Bộ Y tế; Dương Đức Thiện - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế; lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo các Sở, ngành, UBND các xã, phường cùng các đơn vị.

Quang cảnh khai trương Hệ thống Cổng Dữ liệu Y tế số tỉnh Nghệ An

Với tầm nhìn “Lấy người dân làm trung tâm”, tỉnh Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ sinh thái y tế số toàn diện – hiện đại, thông minh và kết nối liên thông giữa các tuyến.

Hệ thống Cổng Dữ liệu Y tế số tỉnh Nghệ An ra đời là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình chuyển đổi số ngành y tế, hướng đến nền y tế “vì sức khỏe, vì hạnh phúc của Nhân dân”.

Các đồng chí Lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức ra mắt Cổng thông tin y tế số Nghệ An

Hệ thống Cổng thông tin Y tế số Nghệ An chính thức ra mắt và đi vào vận hành đồng bộ

Việc đưa Hệ thống Cổng thông tin y tế số vào vận hành nhằm hình thành một nền tảng dữ liệu tập trung, thống nhất, phục vụ quản lý, điều hành, chia sẻ thông tin giữa các cơ sở y tế, đồng thời cung cấp các dịch vụ tiện ích cho người dân, cán bộ y tế và nhà quản lý. Hệ thống góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, tiết kiệm 30% đến 50% thời gian xử lý công việc, giảm đáng kể khối lượng giấy tờ, đồng thời tăng cường minh bạch, chính xác và liên thông dữ liệu.

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết tâm chính trị cao, sự kiện ra mắt Hệ thống Cổng dữ liệu y tế số là minh chứng rõ nét cho tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An trong tiến trình chuyển đổi số, góp phần đưa Nghệ An trở thành một trong những địa phương tiên phong trong chuyển đổi số y tế của cả nước.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn