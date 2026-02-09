Khai trừ lãnh đạo huyện Hàn Quốc vì phát ngôn nhập khẩu trinh nữ Việt

Chủ tịch huyện Jindo Kim Hee-soo. Ảnh: MK.

Hội đồng lãnh đạo đảng Dân chủ Hàn Quốc (DPK) ngày hôm nay (9/2) đã tiến hành một cuộc họp kín và quyết định áp dụng hình thức kỷ luật khẩn cấp đối với ông Kim Hee-soo, Chủ tịch huyện Jindo, tỉnh Jeolla Nam, với lý do “vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực của đảng”.

Theo người phát ngôn DPK Park Soo-hyun, quyết định kỷ luật xuất phát từ tranh cãi liên quan đến phát ngôn bị cho là xúc phạm phụ nữ nước ngoài của ông Kim. “Ban lãnh đạo đảng đã nhất trí tuyệt đối việc khai trừ ông Kim khỏi đảng”, ông Park cho biết.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Moon Jeong-bok, thành viên ban lãnh đạo DPK, nhấn mạnh rằng con người không thể bị coi như một loại hàng hóa.

“Phát ngôn này không chỉ thể hiện sự thiếu nhạy cảm về giới, mà còn mang tính vật hóa con người, đi ngược lại các giá trị cốt lõi của xã hội và đảng”, ông nói.

Trước đó, chính quyền tỉnh Jeolla Nam (Hàn Quốc) đã gửi thư xin lỗi chính thức tới Đại sứ quán Việt Nam và Sri Lanka, thừa nhận phát ngôn “nhập khẩu trinh nữ” của Chủ tịch huyện Jindo Kim Hee-soo là không phù hợp, gây tổn hại nghiêm trọng đến phẩm giá phụ nữ, theo Korea Times.

Trong một buổi tọa đàm ngày 4/2 về vấn đề sáp nhập tỉnh Gwangju và Jeolla Nam, ông Kim Hee-soo đề cập đến tình trạng suy giảm dân số nghiêm trọng tại Hàn Quốc. Ông cho biết trong số 89 khu vực trên cả nước đang đối mặt nguy cơ “tuyệt chủng dân số”, có tới 20% thuộc tỉnh Jeolla Nam.

Trong bối cảnh đó, ông Kim gây phẫn nộ khi đề xuất “nhập khẩu phụ nữ từ những nơi như Việt Nam hoặc Sri Lanka để kết hôn với đàn ông độc thân ở nông thôn”, phát biểu được phát trực tiếp trên YouTube. Đáng chú ý, ông sử dụng từ “cheonyeo”, theo nghĩa đen trong tiếng Hàn là “trinh nữ”, dù từ này đôi khi được hiểu rộng hơn là “phụ nữ trẻ chưa chồng”.

Ngay sau sự việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã gửi công hàm tới Văn phòng Chủ tịch tỉnh Jeolla Nam và chính quyền huyện Jindo, khẳng định đây là “ngôn từ xúc phạm, thiếu chuẩn mực”, yêu cầu phía Hàn Quốc nhìn nhận nghiêm túc bản chất vấn đề và có biện pháp khắc phục phù hợp.

Trong thư phản hồi gửi các đại sứ quán Việt Nam và Sri Lanka, chính quyền tỉnh Jeolla Nam bày tỏ “lời xin lỗi sâu sắc” tới chính phủ, người dân các nước liên quan cũng như những phụ nữ bị tổn thương bởi phát ngôn mà họ thừa nhận là “không thể biện minh trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

“Chúng tôi cúi đầu xin lỗi”, bức thư nêu rõ, đồng thời thừa nhận việc sử dụng cụm từ “nhập khẩu” đã xâm phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm con người, đi ngược lại các giá trị về tôn trọng, bình đẳng giới và hòa nhập đa văn hóa mà tỉnh Jeolla Nam theo đuổi.

Chính quyền tỉnh cam kết tăng cường các biện pháp bảo vệ nhân quyền, nâng cao nhận thức về giới trong đội ngũ cán bộ, đồng thời ngăn chặn những sự việc tương tự tái diễn trong tương lai.

Dưới áp lực dư luận, ông Kim Hee-soo cũng đã lên tiếng xin lỗi ngay trong ngày, cho rằng bản thân không có ý xúc phạm bất kỳ quốc gia hay cá nhân nào. Tuy nhiên, làn sóng chỉ trích vẫn tiếp diễn.

“Nhiều phụ nữ nước ngoài tại Jindo đã và đang sống cùng chúng ta như người thân, hàng xóm. Phát ngôn này gây tổn thương sâu sắc, khiến họ cảm thấy bị xúc phạm và bị đẩy ra ngoài lề xã hội”, một người dùng mạng xã hội Hàn Quốc bình luận.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: znews.vn