Hơn 11.000 người nhập tịch Hàn Quốc năm 2025, người Việt gần 1/4

Người nước ngoài mặc hanbok, trang phục truyền thống của Hàn Quốc, cùng những câu chúc chào đón mùa xuân tại thành phố Gyeongsan, tỉnh Bắc Gyeongsang ngày 2-2 - Ảnh: YONHAP

Theo báo Korea Times, số người mới nhập quốc tịch Hàn Quốc đã vượt mốc 11.000 trong năm 2025, ghi nhận mức cao nhất kể từ sau đại dịch COVID-19, phản ánh xu hướng của người nước ngoài lựa chọn gắn bó lâu dài với quốc gia này.

Theo số liệu Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố, trong tổng số 18.623 người nộp đơn xin nhập tịch trong năm 2025, có 11.344 trường hợp được chấp thuận.

Đáng chú ý, con số này cao hơn hẳn các năm trước đó và chỉ đứng sau mức kỷ lục 13.885 người vào năm 2020 - thời điểm đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát trên toàn cầu.

Bộ Tư pháp cho biết làn sóng nhập quốc tịch tăng mạnh năm 2020 xuất phát từ việc nhiều quốc gia áp dụng phong tỏa, hạn chế đi lại, khiến người nước ngoài tại Hàn Quốc không thể trở về nước và chọn xin quốc tịch để ở lại lâu dài.

Sau giai đoạn cao điểm trên, số ca nhập quốc tịch giảm xuống còn 10.895 người vào năm 2021 và 10.248 người năm 2022, sau đó phục hồi lên 10.346 trong năm 2023 và tiếp tục tăng trong năm 2025.

Trong số những công dân mới nhập quốc tịch năm 2025, người gốc Trung Quốc chiếm tỉ lệ lớn nhất với 56,5%, cũng là mức cao nhất kể từ sau đại dịch. Người Việt Nam đứng thứ hai, chiếm 23,4%, tiếp theo là Philippines (3,1%) và Thái Lan (2,2%).

Cùng với đó, số người gốc Hàn được khôi phục quốc tịch cũng gia tăng. Năm 2025 ghi nhận 4.037 trường hợp, tăng so với 3.607 người của năm 2024 và cao hơn nhiều so với mức 1.764 trường hợp vào năm 2021.

Phần lớn các trường hợp khôi phục quốc tịch đến từ Nhật Bản, sau đó là Trung Quốc và Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, số công dân Hàn Quốc từ bỏ quốc tịch trong năm 2025 là 25.200 người, giảm so với 26.494 người của năm trước.

Trong số này, đa phần chuyển sang nhập quốc tịch Mỹ (chiếm 72,1%), tiếp theo là Canada, Úc và Nhật Bản.

