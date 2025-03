Các đội thi diễu binh biểu dương lực lượng

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc là nhiệm vụ chiến lược trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Xác định được tầm quan trọng đó, Đảng và nhà nước đã chỉ đạo đưa Giáo dục quốc phòng an ninh vào trường học, đối với cấp Tiểu học và THCS được dạy học theo hình thức lồng ghép qua các hoạt động giáo dục và môn học liên quan, đối với cấp THPT là môn học độc lập, bắt buộc. Chương trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh được xây dựng trên cơ sở các quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong đó, giáo dục quốc phòng và an ninh cho thế hệ trẻ chính là một trong những giải pháp quan trọng để bồi dưỡng tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, trách nhiệm, sẵn sàng lên đường nhập ngũ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Nghệ An là tỉnh có dân số đông, có vị trí chiến lược quan trọng, là quê hương cách mạng, vì vậy công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các nhà trường càng phải được chú trọng để chúng ta bồi dưỡng được thế hệ trẻ có hiểu biết về kiến thức quân sự - quốc phòng, có lòng yêu quê hương đất nước để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

657 học sinh đến từ 73 trường THPT trên địa bàn tỉnh tham gia Hội thi

Các đại biểu dự lễ khai mạc

Hội thi Giáo dục Quốc phòng và An ninh học sinh THPT cấp tỉnh lần thứ II năm 2025 có 73 trường THPT tham gia với 657 học sinh (mỗi khối 219 học sinh).

Hội thi không chỉ là dịp để các em học sinh thể hiện kiến thức hiểu biết chung về quốc phòng an ninh, kỹ năng về quân sự, quốc phòng mà còn là môi trường để rèn luyện bản lĩnh, tác phong kỷ luật và tinh thần đồng đội, những phẩm chất quý báu của anh Bộ đội Cụ Hồ. Những động tác đội ngũ nghiêm túc, những tư thế vận động trên chiến trường khéo léo, những bài thi bắn súng chính xác, tất cả sẽ thể hiện ý chí, bản lĩnh của tuổi trẻ sẵn sàng góp sức bảo vệ quê hương, đất nước.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành phát biểu khai mạc Hội thi

Để hội thi thành công theo đúng mục tiêu đề ra, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào Thái Văn Thành đề nghị các em học sinh phát huy tinh thần “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, thi đấu hết mình, thể hiện ý chí kiên cường và tinh thần trách nhiệm cao nhất để giành thành tích cao trong từng nội dung thi.

Các đại biểu trao cờ lưu niệm cho các đoàn dự thi

Đặc biệt, sau Hội thi, Phòng chuyên môn của Sở và các nhà trường cần tổ chức rút kinh nghiệm để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông theo Thông tư số 46 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiệu quả để phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh ở bộ môn Giáo dục quốc phòng và an ninh như câu khẩu hiệu của Hội thi: “Nhận thức các vấn đề về quân sự, quốc phòng và năng lực vận dụng các kiến thức, kĩ năng quân sự vào cuộc sống”, đồng thời góp phần hình thành 5 phẩm chất và 10 năng lực theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Lễ bế mạc Hội thi diễn ra vào chiều ngày 2/4/2025.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn