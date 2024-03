Sáng 25/3, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX năm 2024.

Tham dự lễ khai mạc có ông Bùi Đình Long ,Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; ông Võ Văn Dũng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; bà Nguyễn Thị Thơm, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An; ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX năm 2024 chính thức khai mạc sáng 25/3

Vòng chung kết Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ XX có hơn 3.000 học sinh đại diện cho toàn bộ học sinh phổ thông trong toàn tỉnh về tham gia thi đấu, tranh tài ở 10 môn thi gồm: điền kinh, bơi, bóng bàn, cầu lông, bóng đá (5 người, 7 người, 11 người), đá cầu, cờ vua, bóng chuyền, đẩy gậy, vovinam.

Tham gia hội khỏe Phù Đổng đều là những học sinh tiêu biểu, xuất sắc trải qua quá trình rèn luyện, thi đấu và được tuyển chọn từ Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, cấp huyện và cụm tỉnh.

Hội khỏe Phù Đổng là ngày hội thể thao lớn nhất dành cho tuổi trẻ học đường

Hội khỏe Phù Đổng là ngày hội thể thao lớn nhất dành cho tuổi trẻ học đường, góp phần tiếp tục duy trì và đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, là dịp để đánh giá công tác giáo dục thể chất, sự phát triển của phong trào thể dục, thể thao trong các nhà trường.

Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh cũng là dịp để tuyển chọn những học sinh xuất sắc, chuẩn bị tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024, khu vực 3 tại tỉnh Quảng Nam và toàn quốc tại thành phố Hải Phòng.

Tác giả: An Phạm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn