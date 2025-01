Khắc Ngọc, Văn Khánh trở lại Sông Lam Nghệ An

Ngày 4/1, Ban lãnh đạo CLB Sông Lam Nghệ An xác nhận, đội bóng đã đạt được thoả thuận cho sự trở lại của tiền vệ Hồ Khắc Ngọc và hậu vệ Hoàng Văn Khánh trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông theo dạng cho mượn từ CLB Thép xanh Nam Định.

Sau khi đạt được thoả thuận, sáng ngày 4/1, 2 cầu thủ này đã “hồi hương” tại đại bản doanh của CLB Sông Lam Nghệ An để cùng các đồng đội chuẩn bị bước vào các trận đấu tiếp theo của mùa giải V-League 2024-2025. Đây là 2 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An.

Tiền vệ Khắc Ngọc trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Năm 2012, cầu thủ này được đôn lên Đội 1 Sông Lam Nghệ An. Mùa giải 2016 và 2017, tiền vệ sinh năm 1992 là trụ cột ở đội bóng xứ Nghệ. Khắc Ngọc góp công lớn giúp Sông Lam Nghệ An đoạt Cúp Quốc gia 2017.

Tiền vệ Khắc Ngọc (áo vàng) trở lại SLNA

Mùa giải 2020, Khắc Ngọc quyết định rời sân Vinh để đầu quân cho CLB Viettel. Tại đây, Khắc Ngọc đã có được trọn bộ danh hiệu từ chức vô địch Quốc gia, Cúp Quốc gia và Siêu Cúp Quốc gia. Năm 2022, Khắc Ngọc chia tay Viettel để cập bến Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định.

Hậu vệ Văn Khánh (áo vàng) trở lại SLNA

Trung vệ Hoàng Văn Khánh là cựu trung vệ Sông Lam Nghệ An. Mùa giải 2023, cầu thủ gốc Tân Kỳ rời sân Vinh để tìm đến bến đỗ mới Thép Xanh Nam Định. Tại đây, Hoàng Văn Khánh đã có được danh hiệu Vô địch Giải Bóng đá Quốc gia cùng Thép Xanh Nam Định.

Ban lãnh đạo Sông Lam Nghệ An cũng thông tin, thời gian tới, nhiều khả năng Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp tục chiêu mộ thêm ngoại binh để củng cố hàng phòng ngự.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn