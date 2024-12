Sông Lam Nghệ An tổ chức Giải giao hữu trẻ quốc tế 2024

Đội U13 Sông Lam Nghệ An vô địch Giao hữu quốc tế trẻ Mito mở rộng 2024 tại Nhật Bản hồi tháng 7/2024. Ảnh: SLNA FC

Giải Bóng đá giao hữu Quốc tế Sông Lam Nghệ An 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15-16/12 tại Sân vận động Vinh, Nghệ An do Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tổ chức đăng cai và đài thọ chi phí.

Giải đấu có sự tham gia của 4 đội:

- U13 Sông Lam Nghệ An A

- U13 Sông Lam Nghệ An B

- U13 PVF

- U13 Tokyo FC (Nhật Bản).

Các đại diện của Việt Nam và Nhật Bản sẽ thi đấu vòng loại trực tiếp, tìm ra 2 đội thắng thi đấu trận Chung kết, 2 đội thua thi đấu trận tranh hạng Ba/Tư.

Các trận đấu mở cửa tự do đón khán giả và được trực tiếp Livestream trên Youtube và Fanpage chính thức của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Giải được tổ chức với mục đích giao lưu văn hóa, cọ xát và học hỏi lẫn nhau giữa các đại diện Việt Nam và Nhật Bản. Sau giải đấu này, Đội U13 SLNA sẽ tiếp tục tham dự Giải đấu giao hữu quốc tế tại Hồng Kông (Trung Quốc) từ ngày 24/12 đến ngày 2/1/2025.

Nguồn tin: slnafc.com