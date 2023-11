Kêu gọi hai đối tượng trong nhóm giết người sớm ra đầu thú

Vụ việc xảy ra trong đêm 26/2/2022, Hà Hổ Tin cùng Nguyễn Tấn Tài (SN 2000, trú ở khu phố 2, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa); Trần Văn Thuần (SN 1990, trú ở thôn Mão Cầu, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), Ngô Viết Tiến (SN 1999), Ngô Quyết Nhu (SN 1997), cùng trú ở 05/1 Trần Quý Cáp, phường 3, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và Nguyễn Đức Quân (SN 1993, trú ở thôn Tế Cát, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) rủ nhau đến quán Phát Huy ở khu phố 5, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa (Phú Yên) để nhậu

Do có mâu thuẫn từ trước, nên khi nhìn thấy đối thủ tại quán này, Huỳnh Văn Khôi cùng đồng bọn cầm kiếm, mã tấu chém hai nạn nhân N.H.V, L.B.C gây thương tích. Sau khi gây án, một số đối tượng trong nhóm lần lượt bị Công an thị xã Đông Hòa và Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Phú Yên truy bắt.

Từ kết quả điều tra, Công an thị xã Đông Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can các đối tượng trong nhóm về tội danh “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên sau đó, xác định hành vi của Huỳnh Văn Khôi và đồng bọn có dấu hiệu tội phạm “Giết người”, nên Công an thị xã Đông Hòa chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên thụ lý theo thẩm quyền.

Trong tháng 10 và 11/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định truy nã trên toàn quốc theo diện đặc biệt nguy hiểm đối với Huỳnh Văn Khôi và hai anh em Ngô Viết Tiến, Ngô Quyết Nhu.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp nguồn tin của người dân, các trinh sát nghi vấn Huỳnh Văn Khôi lẩn trốn sang Campuchia. Cuối tháng 6/2023, Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên phân công một tổ công tác vào phía Nam phối hợp Công an tỉnh Long An, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Long An và Đồn Công an Hành chính Sôm Rông (Campuchia) vận động Huỳnh Văn Khôi ra đầu thú, khi đối tượng này đang lẩn trốn ở xã Sôm Rông, huyện Chanh Tria, tỉnh Svay Rieng (Campuchia).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên kêu gọi hai anh em Ngô Viết Tiến, Ngô Quyết Nhu đang trốn nã cần sớm ra đầu thú

Đến ngày 9/3/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục khởi tố bị can Hà Hổ Tin về tội danh giết người, nhưng do bị can bỏ trốn nên ngày 7/7, ra quyết định số 06/QĐTN-CSHS-Đ4 truy nã Hà Hổ Tin trên toàn quốc theo diện đặc biệt. Đến chiều 28/11, Đồn Công an hành chính Sôm Rông (Campuchia) phát hiện nghi can tại quán cà phê 168 thuộc ấp Chết, xã Sôm Rông, huyện Chanh Tria, tỉnh Svây Riêng nên tiến hành bắt giữ Hà Hổ Tin dẫn giải đến Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An để chuyển giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục kêu gọi anh em Ngô Viết Tiến, Ngô Quyết Nhu sớm ra đầu thú. Phát hiện hai đối tượng này ở đầu, mọi công dân đều có quyền bắt giữ, dẫn giải đến cơ quan công an, chính quyền địa phương nơi gần nhất, hoặc cung cấp thông tin có liên quan cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên, 44 Lê Duẩn, phường 6, TP Tuy Hòa. ĐT: 069.4362280.

