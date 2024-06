Kết cục cho người mẹ trẻ dùng nhiều thủ đoạn lừa đảo

Ngày 18/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự đối với Nguyễn Xuân Quỳnh, SN 1991, trú tại phường Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do muốn có tiền tiêu xài cá nhân nên Nguyễn Xuân Quỳnh nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng nhiều hình thức khác nhau.

Cụ thể, từ ngày 25/7/2022 biết thông tin anh C.X.Đ. trú tại TP.Vinh bị CQĐT Công an TP.Vinh bắt vì tội Trộm Cắp tài sản vào ngày 22/7.2022. Quỳnh đã sử dụng tài khoản facebook nhắn tin với chị N.P.T., vợ của anh Đ. hỏi thăm và nói dối người phụ nữ này có thể xin được cho anh Đ. tại ngoại và xét xử được hưởng án treo.

Bằng các lý do khác nhau như "chạy tại ngoại", "chạy án treo", Quỳnh nhiều lần yêu cầu vợ anh Đ. chuyển tiền, từ 6 đến 250 triệu đồng. Trong đó, khoản tiền 250 triệu đồng được vợ anh Đ. thống nhất với Quỳnh thay thế bằng một hợp đồng vay tiền. Quỳnh đã nhận của chị T. tổng số tiền 384 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Xuân Quỳnh tại phiên toà.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Quỳnh không nhờ, không đưa tiền cho ai để giúp anh Đ. được tại ngoại và hưởng án treo như đã hứa mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Anh Đ. vẫn bị tạm giam và bị TAND TP.Vinh tuyên mức án 4 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Ngày 26/5/2023, Quỳnh biết anh T.H., trú tại TP.Vinh có nhà cho thuê nên vào hỏi giá. Người đàn ông này cho biết giá thuê là 4 triệu đồng/ tháng và phải đặt cọc tiền trước 7 tháng. Do cần tiền tiêu xài nên Quỳnh sử dụng mạng xã hội đăng thông tin căn nhà anh H. thành nhà của mình rồi cho thuê để lấy tiền. Với thủ đoạn này, Quỳnh đã chiếm đoạt của anh N.V.C., người thuê nhà hơn 45 triệu đồng và chị P.T.H.P hơn 15 triệu đồng.

Từ ngày 18/1/2023 đến ngày 23/4/2023, Quỳnh đến 2 cửa hàng cho thuê xe máy điện trên địa bàn TP.Vinh thuê 7 chiếc xe điện lừa với mục đích để đi lại. Sau đó, Quỳnh đưa đi bán lấy 92,5 triệu đồng.

Tổng số tiền Quỳnh đã chiếm đoạt của các bị hại số tiền hơn 536 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt, Quỳnh đã tiêu xà cá nhân hết.

Trước đó, ngày 31/8/2023, Quỳnh bị TAND TP.Vinh tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Do nuôi con nhỏ nên bị can đang được hoãn chấp hành án). Quỳnh có 6 người con (đứa lớn nhất 11 tuổi, đứa nhỏ nhất 1 tuổi). Do đang nuôi con nhỏ nữ bị cao được tại ngoại.

Tại phiên toà, Quỳnh thừa nhận hành vi thuê xe máy điện và thuê nhà trọ. Đối với hành vi chạy án, bị cáo chỉ thừa nhận chiếm đoạt 31 triệu đồng của chị T. Số tiền 353 triệu đồng còn lại là bản thân vay mượn của chị T. mặc dù không quen biết, không tính lãi.

Hiện tại, Quỳnh chưa bồi thường cho nạn nhân được đồng nào.

Trong vụ án này, HĐXX nhận định quá trình điều tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên toà cơ quan cáo buộc Quỳnh lừa đảo chiếm đoạt hơn 536 triệu đồng là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quỳnh 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hai bản án Quỳnh phải chấp hành án là 22 năm 6 tháng tù.

