Người phụ nữ bị lừa đảo 24 tỷ đồng khi đầu tư vàng online

Pháp luật

Ngày 14/6, Công an TP. Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP. Hà Nội vừa tiếp nhận trình báo về một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi tham gia đầu tư vàng online.